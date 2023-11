"Adolescenza, istruzioni per l'uso": 2° incontro a Sarzana

Secondo appuntamento oggi di "Adolescenza, istruzioni per l’uso", breve ciclo di incontri organizzati a Sarzana dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto "Futuro aperto: immaginare il domani". Appuntamento alle 18 nell’aula studio del comune di Sarzana, nell’edificio ex tribunale, in piazza Monsignor Ricchetti. Obiettivo: fornire un aiuto alle famiglie oltreché di rappresentare un’occasione di dibattito e di confronto. Oggi psicologo Roberto Mazza, docente all’Università di Pisa, terrà una conversazione, aperta a tutti, sul tema "Genitori e adolescenti tra ordine e caos". Nei giorni scorsi, invece, il neuropsichiatra infantile Franco Giovannoni, direttore di struttura complessa ospedaliera alla Spezia, ha parlato su un tema di particolare attualità, "Il disagio giovanile dopo gli anni della pandemia".