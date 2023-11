Addio a Sergio Salvetti. Fu portiere di hockey nelle squadre sarzanesi

Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Sergio Salvetti si è spento a 67 anni nella sua abitazione di Marina di Carrara dove risiedeva con la moglie. ’Sergetto’ ha legato il suo nome alle squadre sarzanesi di hockey, giocando per anni nel ruolo di portiere. Da poco aveva raggiunto il traguardo della pensione dopo il servizio nel cantiere navale Intermarine. Era arrivato alla Pro Sarzana a metà degli anni ’70 dalla società La Caravella di Marina di Carrara. Da qualche anno aveva ripreso a giocare nella squadra dei Veterani Sarzana composta da Over 50 e aveva completato per il club sarzanese il corso da cronometrista. Era compagno nella formazione Veterani di Riccardo Bertone, scomparso qualche settimana fa. La società Hockey Sarzana ha ricordato Sergio Salvetti prima della partita di Lodi e una rappresentanza del club o sarà domani ai funerali alle 10 alla chiesa di Marina di Carrara.