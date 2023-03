Addio a Giuseppe Cecchinelli Per 40 anni medico di famiglia e volontario durante il Covid

Come ogni mattina è entrato in edicola in via Dogana per acquistare il giornale. Ma ha fatto appena in tempo a salutare la titolare Patrizia e si è accasciato, colpito da un malore improvviso. Si è spento così il dottor Giuseppe Cecchinelli, una vera istituzione per il territorio di Luni. Aveva 69 anni e da due era andato in pensione dopo una vita dedicata ai suoi pazienti che seguiva con grande cura, scrupolo e pacatezza come era nel suo carattere. Ieri mattina lo ha stroncato un malore nonostante l’intervento dei sanitari, tra i quali il collega e amico Tarcisio Andreani, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Giuseppe Cecchinelli era uno dei medici storici del Comune di Luni ma oltre all’impegno professionale era conosciuto per il legame con il territorio. La sua passione per la musica lo aveva portato a suonare l’organo durante le funzioni religiose così come per il suo impegno civile si era candidato a sindaco entrando poi come consigliere di opposizione tenendo sempre un atteggiamento collaborativo e mai polemico. Una persona pacata e allo stesso tempo ironico, spiritoso, legatissimo alla moglie Elisabetta Monfroni, ai figli Irene, Andrea e Chiara consigliere comunale in carica, e ai suoi adorati nipoti. Appena andato in pensione aveva dato la disponibilità come volontario a occuparsi della somministrazione dei vaccini nel periodo della pandemia. Dopo la laurea conseguita all’Università di Pisa e il servizio militare come ufficiale medico, assistente alla scuola di sanità militare di Firenze, ha aperto lo studio medico nel 1983 a Luni diventando medico di famiglia. Attualmente ricopriva l’incarico di consigliere del Parco di Montemarcello Magra Vara. I funerali si terranno domani, domenica, alle 15 nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Cafaggiola dove stasera alle 21 ci sarà un momento di condivisione e preghiera.

Massimo Merluzzi