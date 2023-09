Addio a Franco Luciani Lutto nel commercio

Cordoglio in città per la scomparsa del geometra Franco Luciani: era il figlio di Goliardo partigiano e primo sindaco di Sarzana. Aveva 87 anni ed era una figura molto conosciuta per aver gestito l’attività di commercio di marmo e successivamente di materiali edili in via Cisa insieme al figlio Riccardo, componente della consulta comunale dei quartieri Grisei, Ghiaia, Olmo, Santa Caterina e Boettola. Luciani lascia la moglie Adriana Polla artista e scrittrice molto conosciuta (con la quale aveva da poco festeggiato i 62 anni di matrimonio) il figlio Riccardo, la figlia Manuela e il genero Mario Plazzotta, stilista e maestro artigiano titolare della bottega proprio di fronte all’attività commerciale di Luciani. Il padre di Franco era Goliardo, il partigiano ’Wladimiro’ che è stato anche sindaco di Sarzana per un anno a partire dal 14 maggio 1945. Le esequie di Franco Luciani avranno luogo domani, lunedì, alle 10,30 alla chiesa del quartiere di Santa Caterina dove risiedeva insieme ai famigliari, partendo dall’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove si è spento l’altra sera. Alle tante condoglianze giunte alla famiglia Luciani in questo doloroso momento, si aggiungano anche quelle della nostra redazione.