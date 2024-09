Abbandona 6 metri cubi di rifiuti speciali, denunciato dai carabinieri forestali

Sarzana, 4 settembre 2024 – I carabinieri del nucleo forestale di Sarzana hanno denunciato alla procura della Spezia, un cittadino sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali sul suolo all’interno del piazzale del centro commerciale 'Gerardo' a Sarzana.

I militari sono risaliti al responsabile dopo una prima visione delle immagini di videosorveglianza del centro commerciale, dalle quali appariva un individuo nell’atto di abbandonare, da un autocarro parzialmente incidentato, circa 6 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da grosse casse in plastica, nylon, canale in plastica e altro.

I forestali sono riusciti a risalire inizialmente alla targa del mezzo e successivamente, attraverso un controllo e intreccio di dati, al proprietario dell'autocarro e responsabile dell’abbandono di rifiuti che rischia un’ammenda fino a diecimila euro.