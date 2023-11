A tavola con la beneficenza. Le iscrizioni a ’Masterpranzo’

A pranzo con i maestri per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’iniziativa si terrà il 17 dicembre alle 12.30 al teatro tenda di Castelnuovo Magra organizzata dall’associazione Insieme per i diritti dei nostri figli e Amici del Giacò, in collaborazione con Radio Rogna di Sarzana. Sarà una giornata davvero speciale perchè per realizzare il ’MasterPranzo’ che saluterà anche l’arrivo del Natale in cucina saranno impegnati Nicholas Bianchini, Pietro Adragna e Mime di Masterchef 11 ed insieme a loro Francesca Filippone, Nicola Longanesi ed Edoardo Franco vincitore dell’edizione Masterchef 12. Durante la giornata si alterneranno sul palco del teatro tenda anche cantanti, ballerini e ovviamente non potrà mancare una improvvisata di Babbo Natale che saluterà i presenti e gli illustri cuochi. Saranno poi allestiti i mercatini nataliz con tanti regali e sorprese per i partecipanti. Il ricavato della giornata (40 euro per gli adulti e 20 i bambini fino a 12 anni) sarà devoluto per sostenere le tante iniziative benefiche delle associazioni organizzatrici. I posti per partecipare al ’MasterPranzo’ sono limitati, per prenotazioni telefonare a 331-8725265; 339-5692524.