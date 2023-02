"A Masignano c’è troppa incuria"

Masignano, né di serie A, né di serie B, gli abitanti si definiscono addirittura ‘terra di nessuno’. Intanto si parte dal nome della strada, via Masignano, che è praticamente doppio, vale sia per il Comune di Vezzano che per quello di Arcola, si aggiunge che in molti hanno il dubbio annoso dove finisca la competenza di un’amministrazione e inizi quella dell’altra, ancora non è ben chiaro. Un territorio di confine, praticamente dimezzato, il cui imbocco a valle è sulla Provinciale a Prati di Vezzano, per poi immettersi nel territorio arcolano e arrivare fino a Baccano, appunto frazione di Arcola. "Un po’ la colpa è anche di questo – ci hanno spiegato alcuni abitanti – il fatto che le competenze sembrano intrecciarsi, però ci rimettiamo noi". In pratica tutto sembra fatto a singhiozzo, forse proprio per una questione di limiti territoriali: un pezzo di guard rail qui, un pezzo là, tutto discontinuo, paracarri per alcuni metri, per altri nessuna sicurezza, eppure sotto ci sono i burroni, la strada è collinare, ogni tanto qualcuno rischia, complice anche il buio della strada. Pochi giorni fa un paracarro è caduto e un abitante, visto che nessuno interveniva, l’ha sollevato da terra e posto sopra due canne.

Un fai da te che è anche un gesto simbolo di quanto chiedono alcuni residenti e proprietari di terreni che vorrebbero sollevare la trascuratezza di questa porzione di territorio diventata nel tempo terra di nessuno. "L’illuminazione è praticamente inesistente – proseguono – per questo molti sono gli incivili che se ne fregano, portano anche la spazzatura e la disperdono in modo selvaggio. Noi vorremmo uscire da questo stato di incertezza e malcostume e vedere più controlli, vedere lavori stradali. L’asfalto anche quello è a metà, una parte è rifatto e un’altra no". Eppure la strada è molto frequentata, quotidianamente, alcuni si dirigono poco dopo l’imbocco dove c’è il primo gruppo di case, altri invece la percorrono tutta per arrivare fino a Baccano.

Cristina Guala