A lezione con gli esperti per preparare gli esami da agente della municipale

Santo Stefano Magra (La Spezia) 17 Marzo 2022 - Per gli aspiranti agenti della polizia municipale c’è la possibilità di approfondire grazie agli esperti le tematiche che verranno affroontate nei concorsi indetti dalle amministrazioni comunali. Sono tanti infatti i Comuni che hanno riaperto i bandi di assunzione proprio per rinforzare i rispettivi comandi di polizia locale. Per migliorare la preparazione agli esami da martedì Inizia il corso di preparazione ai concorsi della polizia municipale tenuto a Santo Stefano Magra dalla segreteria Uil Fpl e l’associazione culturale Scuola di Formazione Spezzina. Nelle 20 ore di lezione che si terranno fino a venerdì 25gli aspiranti agenti tratteranno tutte le materie che fanno parte dei test di concorso indetti dalle amministrazioni comunali. Il corso si terrà nel parcheggio del centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra per la parte pratica e nella sede di Fp Edilizia per la teoria. Il termine per le iscrizioni scade sabato. Per qualsiasi informazione e iscrizione contattare il numero 328-5467479 oppure inviare una mail all’indirzzo: corso.agenti.uil@gmail.com.