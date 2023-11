Conclusi gli interventi alle tubature dell’acquedotto di Battifollo

Sarzana (La Spezia) 23 novembre 2023 - Si sono conclusi i lavori di realizzazione delle opere di collegamento acquedottistico fra le due sponde del Magra nel quartiere di Battifollo, nel Comune di Sarzana. Gli interventi, realizzati da Acam Acque sono stati interamente finanziati dalla Protezione Civile della Regione Liguria con un contributo di 1 milione e 200 mila euro. Sono state posate due condotte dell’acqua che connettono le reti degli acquedotti sulla sponda sinistra del fiume Magra con quelle poste sulla sponda destra. Un intervento di Protezione civile particolarmente rilevante, legato all’emergenza siccità, condotta in tempi rapidi e che consentono di mettere in sicurezza dal punto di vista della fornitura idrica cinque comuni del comprensorio, Sarzana, Luni, Castelnuovo Magra, Arcola e Lerici, pari a circa 50mila persone. L’intervento rientra nel programma triennale che l’Ato Idrico della Provincia della Spezia ha stilato per garantire una maggiore efficienza al servizio di distribuzione di acqua sul territorio.