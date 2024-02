Cinquina vincente dell’Hockey Sarzana contro il Bassano

Sarzana (La Spezia) 10 febbraio 2024 - Una vittoria netta quella dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella sfida del campionato di serie A1 contro il Bassano. Dopo le due sconfitte consecutive i rossoneri hanno ripreso il ritmo giusto andando a imporsi prima a Grosseto e poi nel match casalingo disputato al “Vecchio Mercato” contro il Bassano. I sarzanesi si sono imposti 5 a 2 senza mai mettere in discussione la gara tranne qualche brivido per un rigore in apertura fallito dagli ospiti. Gli altri risultati della serata: Follonica-Giovinazzo 4-2; Monza-Grosseto 2-3 mentre domenica pomeriggio si disputano Valdagno-Forte dei Marmi; Breganze-Trissino; Montebello-Amatori Wasken Lodi. Ha osservato il turno di riposo Sandrigo. Classifica: Forte dei Marmi 49 punti, Trissino 47, Hockey Sarzana Gamma Innovation 41, Follonica 40, Amatori Lodi 35, Grosseto 33, Valdagno 32, Sandrigo 27, Montebello, Bassano 21, Monza 20, Breganze 12, Giovinazzo 8.