Cinque Stelle, pronta la squadra a sostegno di Federica Giorgi

Sarzana (La Spezia) 3 Aprile 2023 - Pronta la squadra del Movimento Cinque Stelle e della lista civica a sostegno “Sinistra per Sarzana”. I cinquestelle hanno puntato sulla consigliera in carica Federica Giorgi anche per le prossime amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio ottenendo anche il supporto di una lista che mette insieme il movimento civico che ha come punto di riferimento Valter Chiappini oltre a Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi. Federica Giorgi, avvocato, era candidata sindaca anche alle amministrative del 2018 e faceva parte della lista dei 5 Stelle presentata già nel 2013 quando il candidato sindaco era Johnny Giannini poi sostituito nel ruolo di consigliere di opposizione proprio da Federica Giorgi. Il capolista del gruppo “Sinistra per Sarzana” invece è Valter Chiappini infermiere in pensione da anni impegnato nelle battaglie civiche in particolare per la tutela della sanità pubblica. Alle amministrative sarzanesi sono in corsa quattro candidati: la sindaca uscente di centro destra Cristina Ponzanelli, lo sfidante di centro sinistra Renzo Guccinelli, Federica Giorgi e Matteo Bellegoni rappresentante del Partito Comunista Italiano.