Cappuccetto Rosso apre la rassegna teatrale Piccoli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 19 novembre 2023 - Riprende dopo il successo della passata stagione la rassegna “Piccoli Impavidi” Fuori Luogo Kids organizzata al teatro degli Impavidi di Sarzana sull’idea di Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione con la curatela di Francesca Lateana. Una rassegna pensata per riunire la domenica pomeriggio le famiglie e far scoprire fin dalla primissima età il teatro ai piccoli. Si riparte con un grande classico in scena domenica pomeriggio e lunedì mattina ovvero la fiaba di Cappuccetto Rosso curata da Zaches Teatro in programma domenica dalle 17 e poi riproposta lunedì mattina alle 10 esclusivamente per le scuole. Con la favola di Cappuccetto Rosso di Zaches Teatro (consigliata per i bambini a partire dai 4 anni) il piccolo pubblico sarà invitato a seguire le vicende della protagonista. Sul palco, tra oggetti, luci e strani macchinari, stupore e meraviglia divengono strumenti fondamentali per scoprire se stessi in relazione all’altro.