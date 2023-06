Buona la prima per i ragazzi dell'Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 1 giugno 2023 - Buona la prima. La formazione Under 13 dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha iniziato davvero con il pattino giusto le finali nazionali che si giocano al palazzetto di Follonica fino a domenica e che assegnano il titolo di campioni d’Italia. La formazione rossonera nella partita inaugurale ha superato con il punteggio di 7 a 0 gli avversari dell’Amatori Wasken Lodi. La squadra allenata da Matteo Pistelli, capitano anche della formazione che milita in serie A2, è stata inserita nel ragruppamento A insieme a Hockey Roller Bassano, Amatori Wasken Lodi, Hockey Trissino e Lab Breganze. Gli altri risultati della prima giornata di finali: Roller Bassano-Breganze 3-2; Trissino-Roller Bassano 4-2; Breganze-Amatori Wasken Lodi 5-2. Domenica scorsa l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è aggiudicata il titolo italiano nella fase finale disputata a Sandrigo riservata alla categoria Under 11. Venerdì pomeriggio con inizio alle 15.30 i sarzanesi di Pistelli scendono in pista contro il Roller Bassano.