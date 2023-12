Atmosfere e musiche di Natale con il coro Sarzana Concentus

Sarzana (La Spezia) 12 dicembre 2023 - Un concerto di pace nell’atmosfera del Natale. Il messaggio arriverà sabato sera dal gruppo musicale Sarzana Concentus che terrà il concerto alla chiesa della parrocchia di San Francesco con inizio alle 21.30 presentando un repertorio sacro contemporaneo diretto dal maestro Nicolò Ciuffi. E’ prevista inoltre la partecipazione del Gounod Chorus di Sestri Levante. Inoltre il coro Sarzanae Concentus sta cercando voci nuove per affrontare una nuova stagione di impegni e partecipazione alle tante rassegne corali in giro per l’Italia. Per questo gli organizzatori e referenti del Sarzana Concentus hanno lanciato l’invito a iniziare e avvicinarsi all’attività corale rivolgendosi a tutti. Senza richiedere qualità particolari ma al contrario offrendo a chi è disposto a mettersi in gioco un'esperienza davvero divertente. Per chi fosse interessato a partecipare alla audizioni può contattare il numero 333-9132753 e conoscere le date dei prossimi incontri di avvicinamento all’attività musicale.