Arte senza confini, torna alla Firmafede il laboratorio creativo per famiglie

Sarzana (La Spezia) ottobre 2023 - Torna domenica l’appuntamento con F@Mu, la giornata nazionale delle famiglie al museo, l'evento per famiglie che facilita l'incontro con i luoghi della cultura. Il tema scelto per quest’anno, Apriti Museo! si ricollega idealmente a quello dell’edizione 2022 Diversi ma uguali, volendo trasmettere a tutti i partecipanti i valori dell’accoglienza e dell’inclusione. La rassegna si terrà alla Fortezza Firmafede coinvolgendo i partecipanti in una proposta di laboratorio creativo-artistico aperto a tutti e a tutte le tipologie di abilità. Il percorso, rivolto alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, intende essere un momento di condivisione per scoprire l'interazione tra il gesto e il colore, attraverso la propria sensibilità creativa. Alla fine dell’attività le famiglie partecipanti riceveranno in omaggio il taccuino Apriti museo con Diario di una Schiappa, testimonal di @FAMu 2023. Il percorso rientra in #Senza Confini un progetto d'inclusione ideato dallo staff dei servizi educativi della Cooperativa Earth in collaborazione con Giulia Simonetti e incentrato su percorsi rivolti a persone autistiche e con disabilità cognitiva.