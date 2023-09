Alessandra e Marta “regine” nel doppio Tpra sui campi del Tennis Sarzana

Sarzana (La Spezia) Due giornate di grandi sfide al circolo Tennis Club Sarzana di via Posta Vecchia. Sui campi in terra battuta si è giocata la tappa del circuito nazionale Tpra valida per le qualificazioni alla fase nazionale che si disputerà a Torino. Nel doppio femminile Alessandra Pietrelli e Marta Spalatra hanno avuto la meglio nella finalissima di Sara Bratcher e Thea Esposito aggiudicadosi il trofeo con il punteggio di 6-3. Nel raggruppamento maschile, caratterizzato da sfide molto ben giocate e equilibatissime, vittoria al terzo di Paolo Capurro e Alberto Debiaggi contro Marco Bertoni e Tommaso Iapoce con il punteggio di 4-2; 1-4; 10-3. Nella finalina di consolazione il successo è andato alla coppia Plicanti-Mazzella contro Canessa-Pinori con il punteggio di 4-2 4-3. Per gli appassionati di tennis è in programma un nuovo appuntamento nel fine settimana ma questa volta dedicato alle partite di singolare al centro sportivo di San Benedetto.