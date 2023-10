Addio a Ferdinando Pastina, ex presidente della Provincia

Sarzana (La Spezia) 9 ottobre 2023 - La città saluterà Ferdinando Pastina mercoledì nel suo ultimo viaggio al cimitero di Sarzanello, il quartiere sarzanese dove era nato 90 anni fa. Ferdinando, per tutti Nando, Pastina si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ospedale San Bartolomeo e poi dell’Usl 19 e fu presidente del comitato di gestione. E’ stato anche attivo nel mondo della politica come rappresentante del Partito Socialista arrivando alla presidenza della Provincia. Fu tra i promotori della costruzione del nuovo ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Grande appassionato di sport e in particolare di ciclismo insieme a un gruppo di amici del quartiere fondò la società Pedale Sarzanese. Lascia la moglie Carla Ferrari, il figlio Luca e i nipoti Daniele e Fabio. Non ci saranno cerimonie ma soltanto un ricordo mercoledì alle 11 all’obitorio dell’ospedale e la sepoltura al cimitero di Sarzanello.