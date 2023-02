Il Movimento Cinque Stelle trova nuovi alleati per le amministrative

La candidata Federica Giorgi

Sarzana (La Spezia) 25 febbraio 2023 - A sostegno del Movimento Cinque Stelle si affiancherà anche una lista civica di sinistra. La corsa amministrativa di Federica Giorgi, avvocato e consigliere comunale in carica di opposizione a Sarzana, oltre al gruppo dei pentastellati potrà fare affidamento sulla coalizione composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Verdi e del movimento civico guidato da anni da Valter Chiappini. I tentativi del centrosinistra di compattare tutte le forze di sinistra cittadine non è andato a buon fine e così una parte si è coalizzata con il Movimento Cinque Stelle rappresentato da Federica Giorgi che dopo il tentativo del 2018 riprova la scalata al ruolo di prima cittadina sarzanese. Andrà invece da solo il Partito Comunista che ha scelto come proprio candidato il segretario regionale Matteo Bellegoni. La candidata del centro destra è Cristina Ponzanelli, sindaca in carica, mentre il centro sinistra si è affidato al rappresentante civico Renzo Guccinelli.