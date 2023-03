E' stata consegnata la Stella allo chef Mauro Ricciardi

La consegna della Stella

Ameglia (La Spezia) 1 marzo 2023 - Il gruppo Metro Italia partner d’eccellenza per il mondo Horeca ha consegnato la prestigiosa Stella Michelin allo chef Mauro Ricciardi della Locanda Tamerici di Fiumaretta. Per la seconda volta in carriera Ricciardi è riuscito a centrare l’obiettivo per altro riportando l’ambito riconoscimento al locale del Comune di Ameglia nel quale è tornato la scorsa estate. La prima Stella è arrivata nel 1998 quindi dal 2013 è passato a dirigere la cucina della Locanda dell’Angelo altro locale d primissima qualità nel territorio fondato da Angelo Paracucchi ino dei grandi padri della cucina italiana e maestro proprio di Mauro Ricciardi. Nell’estate del 2022 il grande richiamo del locale sul mare di Fiumaretta e la conquista della seconda Stella Michelin A consegnare la targa della “Guida Michelin” è stata Serena Borelli manager del gruppo Metro della sede di Spezia. La Locanda Tamerici entra così a far parte dei 300 ristoranti in Italia premiati.