Ospedali della Toscana tra i migliori al mondo, la classifica Newsweek per specialità

Firenze, 12 settembre 2025 – La sanità toscana si conferma ai vertici internazionali. A dirlo è il ranking 2025 dei migliori ospedali del mondo per specialità, stilato da Newsweek in collaborazione con Statista. Una classifica, giunta alla quinta edizione, che analizza dodici discipline, dalla cardiologia alla pediatria, dall’oncologia all’ortopedia.
Se a guidare la graduatoria sono come sempre grandi strutture americane, canadesi e tedesche, la Toscana si ritaglia un ruolo da protagonista con tre ospedali, che ottengono piazzamenti di prestigio.