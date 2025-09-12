Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Salute
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
SaluteOspedali della Toscana tra i migliori al mondo, la classifica Newsweek per specialità
12 set 2025
MONICA PIERACCINI
Salute
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Ospedali della Toscana tra i migliori al mondo, la classifica Newsweek per specialità

2

Cardiologia e ortopedia: Careggi tra i migliori

3

Pediatria: Meyer nella top 100

4

Endocrinologia: Pisa sul podio italiano

  1. Home
  2. Salute
  3. Ospedali della Toscana tra i migliori al mondo, la classifica Newsweek per specialità

Ospedali della Toscana tra i migliori al mondo, la classifica Newsweek per specialità

Cardiologia, pediatria, ortopedia ed endocrinologia. La sanità toscana si conferma ai vertici internazionali. Nel ranking 2025 Newsweek con Statista spiccano Careggi, Meyer e Pisa

Nel ranking 2025 Newsweek con Statista spiccano Careggi, Meyer e Pisa

Firenze, 12 settembre 2025 – La sanità toscana si conferma ai vertici internazionali. A dirlo è il ranking 2025 dei migliori ospedali del mondo per specialità, stilato da Newsweek in collaborazione con Statista. Una classifica, giunta alla quinta edizione, che analizza dodici discipline, dalla cardiologia alla pediatria, dall’oncologia all’ortopedia.

Se a guidare la graduatoria sono come sempre grandi strutture americane, canadesi e tedesche, la Toscana si ritaglia un ruolo da protagonista con tre ospedali, che ottengono piazzamenti di prestigio.

Leggi qui il canale Salute de La Nazione

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Sanità toscana tra le migliori in Italia, le pagelle del ministero: migliorano prevenzione e cure in ospedale
Articolo
Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani, la classifica
Articolo
La rivoluzione (mininvasiva) del fibroma dell’utero parte da Firenze, qui si formano i medici

© Riproduzione riservata