La edizione 2024 di “The World in Florence”, Festival Internazionale del turismo, patrimonio, comunità e sostenibilità, si svolgerà dall'11 al 13 novembre tra Palazzo Coppini e l'Auditorium al Duomo. Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism, il festival unisce convegni, mostre, proiezioni e degustazioni culturali da vari Paesi, accompagnati da esibizioni musicali e danze dal mondo, per promuovere dialogo e coesistenza pacifica tra i popoli. Quest'anno, Firenze accoglierà oltre 30 delegazioni da tutto il mondo, tra cui nuove partecipazioni da Paesi come Gambia, Togo, Burundi, Sri Lanka e Messico.

L'evento ospiterà personalità di rilievo come Patrick Wyss, presidente della South Dakota Parks and Wildlife Foundation e progettista del Museo Tatanka voluto da Kevin Costner, Mounir Bouchenaki, consulente UNESCO, Aruna Francesca Maria Gujral, direttrice generale di ICCROM che parlerà delle iniziative ICCROM in Africa, e Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze. Il programma esplorerà temi come la relazione delle comunità con il patrimonio, l’accessibilità e i benefici economici della valorizzazione culturale, con workshop e interventi mirati a favorire uno scambio aperto tra professionisti, accademici e istituzioni sulle sfide identitarie che legano persone, territorio e patrimonio.

Da non perdere la mostra phygital degli Itinerari Culturali e Naturali, che inaugura lunedì 11 novembre alle 17 presso l’Auditorium al Duomo, con pannelli interattivi NFC/QR code per scoprire curiosità sugli itinerari culturali dei Paesi partecipanti. Sempre lunedì alle 19:30, Palazzo Coppini ospiterà la festa di apertura “Tastings from Around the World”, con degustazioni culturali, mentre la festa conclusiva “Baci e Abbracci”, mercoledì 13 alle 19:30, proporrà musiche e danze dal mondo, inclusi i tamburi dal Burundi con il gruppo Sangw’Ikiyago, una performance di Tarante Fiorentine e di tango con Buenos Aires Tango e la maestra Graciela Rostom, oltre a un’esibizione di Country Braves - Country Line Dance.

Inoltre, durante le pause pranzo del 12 e 13, lo Storico Mercato Centrale di Firenze proporrà narrazioni e assaggi legati alla tradizione toscana del pane e dell’olio (ingresso libero; programma completo su www.theworldinflorence.com; prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/festival-internazionale-the-world-in-florence-2024-tickets-1050390595547).