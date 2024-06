A cura di Buonarroti-Fossombroni

Buonarroti-Fossombroni: al via i corsi serali gratuiti L’Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo offre corsi serali per studenti che lavorano o che comunque vogliono riprendere il percorso didattico precedentemente interrotto; da pochi giorni ha aperto le iscrizioni per i corsi serali gratuiti, rivolti a coloro che vogliano diplomarsi, con possibilità a volte di frequenza online.