Nuova era per i rifiuti a Ponte San Giovanni: parte il servizio porta a porta

A Ponte San Giovanni si parte con il nuovo servizio di raccolta differenziata. A partire da lunedì 30 giugno entreranno infatti in vigore le modifiche introdotte dal Comune di Perugia e dal Gestore Gesenu finalizzate sia al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, che all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti. Tutto ciò al fine di promuovere un ambiente urbano sempre più pulito e sostenibile.

Dal 24 marzo sono iniziate le consegne dei nuovi contenitori e ad oggi tutte le utenze, regolarmente iscritte alla TARI, sono dotate delle nuove attrezzature e del materiale informativo.

Prima della partenza del servizio viene richiesto ai cittadini di esporre nella giornata di domani, sabato 28 giugno, tutti i vecchi contenitori attualmente in uso fino a quella data per permettere lo svuotamento e il ritiro definitivo degli stessi. Dopo l’attivazione del nuovo servizio infatti i vecchi contenitori non saranno più utilizzabili: è importante ricordare a tal proposito che se anche i contenitori esposti non venissero ritirati subito, il ritiro verrà completato nei giorni successivi dagli operatori incaricati.

Ma cosa cambia nel servizio di raccolta a partire da lunedì 30 giugno? Le innovazioni sono molteplici e coinvolgono sia le Utenze Domestiche che le Utenze Non Domestiche. Alle Utenze Domestiche, sia singole che condominiali (fino a 14 utenze), è stato consegnato un kit per il conferimento di Plastica e Metalli, Carta e Cartone, Organico e Secco Residuo (mentre il vetro continua ad essere conferito presso le campane stradali verdi) che dovrà essere esposto dai cittadini secondo il calendario di raccolta. Ogni attrezzatura è dotata di codice RFID (Radio Frequency Identification) e in fase di consegna è stato fatto sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito all’intestatario TA.RI o all’amministratore di condominio. Anche le Utenze Non Domestiche sono state già tutte servite con un apposito kit in funzione della quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti.

La grande novità è rappresentata dai “Grandi Condomini” che da lunedì 30 giugno potranno conferire solamente presso le Ecoisole informatizzate tramite l’apposita tessera RFID che gli è stata consegnata presso l’URP. Chi ancora non ha ritirato la tessera, dovrà farlo prima possibile visto che tale sportello rimarrà aperto fino al 12 luglio. Dopo questa data le tessere potranno essere comunque ritirate ma presso gli sportelli Gesenu di Via del Rame e di Via Settevalli.

Il vetro, come tutte le altre utenze domestiche, potrà continuare ad essere conferito presso le campane stradali.

L’implementazione di questo sistema introduce valore aggiunto nel servizio quale la riduzione dell’impatto ambientale, un miglior controllo sulla gestione dei rifiuti, una maggiore responsabilizzazione dei cittadini nel differenziare correttamente i materiali ed un miglioramento del livello di raccolta differenziata.

Infine, ribadiamo quindi a tutti gli abitanti di Ponte San Giovanni che fino al 12 Luglio 2025, in Piazza Alvaro Chiabolotti a Ponte San Giovanni resterà aperto un Ecosportello dove vengono distribuite le tessere RFID alle utenze dei “Grandi Condomini” e dove vengono anche consegnati i mastelli e i sacchi e distribuito il materiale informativo.