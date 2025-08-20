WIM 25, l’industria degli eventi si riunisce

Dal 19 al 21 novembre 2025, Firenze diventa la capitale del wedding e degli eventi privati con la settima edizione di WIM – We Inspire Memories, l’evento di riferimento per i professionisti del settore. Un appuntamento imperdibile che, in una cornice tra le più iconiche del nostro Paese, accoglierà oltre 300 operatori internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia, insieme ai principali player italiani.

Tre giorni intensi di workshop tematici, talk ispirazionali, panel di approfondimento e tavole rotonde, progettati per offrire ai partecipanti una visione completa sui trend emergenti, le strategie più innovative e le evoluzioni del mercato globale.

Un’occasione unica per confrontarsi, aggiornarsi e stringere relazioni con buyer e seller di alto profilo, accuratamente selezionati per garantire un networking davvero strategico.

Un valore aggiunto di questa edizione sarà la presentazione di ricerche di mercato esclusive, studiate per supportare concretamente la crescita delle imprese nel comparto del wedding e degli eventi privati. Inoltre, le eccellenze italiane – dalle location più suggestive ai fornitori più affidabili – avranno modo di presentarsi a una platea internazionale, creando nuove opportunità di business e visibilità.

Il momento clou? Senza dubbio il WIM Gala del 20 novembre, che quest’anno avrà un significato ancora più speciale: celebrare i 15 anni di ELLE Spose, media partner ufficiale dell’evento insieme a Sposi Magazine, Forbes, Love Nozze, Wedding & Honeymoon Media, Matrimonio.com e Arabia Weddings.

Partecipare a WIM 2025 significa immergersi in un contesto ricco di ispirazione e contenuti, vivere un’esperienza di valore e posizionare il proprio brand sotto i riflettori di una platea internazionale. Un’occasione irripetibile per chi fa dell’eccellenza, della creatività e dell’innovazione la propria cifra distintiva nel mondo degli eventi.

WIM è molto più di un evento: è una community in evoluzione che detta le nuove coordinate del futuro degli eventi in Italia.