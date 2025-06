AMG Fashion Night: quando la moda incontra la sportività firmata Mercedes-AMG

Una serata in cui moda e performance si sono fuse in un connubio perfetto, sottolineando lo stile senza tempo delle vetture AMG.

L’energia inconfondibile della 108esima edizione di Pitti Uomo, la manifestazione che celebra ogni anno la città di Firenze come il punto di riferimento mondiale del menswear, ha contribuito a rendere tutto più speciale.

La location scelta per questo appuntamento è stata il raffinato e contemporaneo Santa Cocktail Club, situato proprio nel cuore pulsante della città. Un luogo dallo spirito cosmopolita, capace di accogliere con stile i nostri ospiti in un’atmosfera elegante e sofisticata. La serata ha riunito clienti e amici del mondo Mercedes-Benz, per un’esperienza immersiva tra moda e motori.

A dominare la scena come protagoniste assolute, le meravigliose Mercedes-AMG, autentiche icone di sportività. Linee scolpite, dettagli aggressivi e finiture di altissimo pregio: ogni vettura ha raccontato una storia fatta di prestazioni estreme e raffinata eleganza. Non semplici automobili, ma manifesti di carattere e innovazione, perfettamente allineati con il linguaggio estetico e provocatorio del fashion system.

Musica d’atmosfera, cocktail d’autore e una selezione gastronomica di alta qualità, hanno accompagnato gli ospiti per tutta la serata. AMG Fashion Night è stata molto più di un evento: è stata la celebrazione di uno stile di vita in cui la velocità incontra la bellezza, in cui il rombo di un motore si accorda al battito del cuore di chi ama distinguersi.

Grazie alla partnership con Santa Cocktail Club, GMG S.p.A. ha trasformato un giovedì di giugno in un’icona di stile. Perché per noi, l’auto è moda, personalità ed emozione pura.