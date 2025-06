Camst group compie 80 anni: “il tempo di far bene” innovazione, per un futuro sostenibile

Nel 1945 a Bologna nell’immediato dopoguerra nasceva Camst con un obiettivo chiaro: creare occupazione e sviluppo sul territorio. Da allora sono passati ottant’anni, durante i quali l’azienda ha saputo trasformarsi da cooperativa locale in una delle maggiori aziende italiane di ristorazione collettiva e commerciale.

Con oltre 80 milioni di pasti all’anno, 85 ristoranti self-service e bar, 41 centri cottura e oltre 1.600 gestioni nella ristorazione in tutta Italia, l’azienda ha ampliato la presenza sui territori e rinforzato la capacità di interpretare i cambiamenti: nei comportamenti alimentari, nelle aspettative dei clienti, nelle sfide della sostenibilità e dell’innovazione.

Oggi, Camst group è una Società Cooperativa Benefit, un’evoluzione coerente con il proprio percorso storico, fondata su una visione che integra valore economico, benessere sociale e tutela dell’ambiente. Con circa 11.000 dipendenti, l’azienda continua a operare per generare valore condiviso, nel segno della cooperazione, della trasparenza e della sostenibilità.

L’azienda è presente in scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre anche servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica, NOI e Dal 1945 Gustavo Italiano, oltre al banqueting con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni, Camst group ha ampliato la sua offerta includendo anche il facility management, offrendo una vasta gamma di servizi sia ai clienti pubblici che privati.

Una campagna speciale per un anno speciale

Per celebrare gli 80 anni dalla fondazione, l’azienda ha avviato una campagna di comunicazione dal titolo “Il tempo di far bene”.

Il concept nasce da un’idea semplice ma profonda: il tempo come risorsa preziosa e cifra distintiva dell’agire di Camst group. Una dimensione che abbraccia da un lato gli 80 anni di storia, impegno e trasformazione della cooperativa, e dall’altro la capacità di abitare il presente con responsabilità, traducendosi in gesti concreti e quotidiani nei servizi e nei rapporti che il gruppo coltiva ogni giorno. Il concept si sviluppa attraverso una campagna multi-soggetto e un video corporate che mette in scena il valore del tempo attraverso un racconto corale e profondamente umano. Le immagini intrecciano le vite di diversi protagonisti (persone di Camst group, genitori, nonni, nuove generazioni), attraversando tutti gli ambiti di attività dell’azienda, dalla ristorazione collettiva ai servizi di facility. L’intreccio narrativo si costruisce attraverso la continuità dei gesti e la presenza ricorrente dei personaggi, che guidano lo spettatore da un contesto all’altro, mostrando come le relazioni si costruiscano nel tempo attraverso attenzione, cura e ascolto. L’obiettivo del video è raccontare tutte le letture del tempo: quello del lavoro quotidiano, dell’esperienza educativa, della cura, della convivialità, degli 80 anni di Camst group e del suo futuro.

La campagna prevede anche diverse iniziative interne, dove si mettono al centro le persone e i valori della cooperativa. Oltre ad alcuni eventi dedicati ai soci e ai dipendenti, saranno raccolte le testimonianze di “storie di tempo speso bene” da parte dei dipendenti. Le storie più significative saranno selezionate e diffuse sui canali social del gruppo. Un modo per mettere in valore le persone e il loro sentire, cifra distintiva nel modo di agire della cooperativa sin dalla sua fondazione.

Lo sguardo rivolto al futuro

L’attività di Camst group, coerentemente con le proprie scelte di sostenibilità e responsabilità sociale, contribuisce al raggiungimento di obiettivi di beneficio comune a favore dei propri stakeholder: i lavoratori, protagonisti della vita aziendale all’interno di un ambiente inclusivo e partecipativo; le comunità in cui opera e si sviluppa, in particolare nei contesti scolastici in cui promuove programmi di educazione alimentare a fianco delle istituzioni; l’ambiente attraverso un impegno concreto e misurabile nella riduzione progressiva dell’impatto energetico, nella lotta allo spreco alimentare e nell’uso consapevole delle risorse naturali.

Ottant’anni di storia non sono solo un traguardo da celebrare, ma anche un punto di partenza. Camst group affronta il futuro con la forza della sua identità cooperativa, la concretezza dei risultati ottenuti e l’ambizione di continuare a innovare per migliorare la vita delle persone e la salute del pianeta. Una storia di valore, visione e responsabilità che continua a scriversi, giorno dopo giorno, insieme.

