Junior Tennis Arezzo: un'estate di sport e divertimento

Junior Tennis Club Arezzo, una realtà storica nel panorama sportivo locale che quest'anno ha celebrato il suo 54° anno di attività. "Nel corso degli anni, ci siamo dedicati con passione a offrire servizi di alta qualità ai nostri soci, evolvendoci costantemente per rispondere alle loro esigenze e alle nuove tendenze del mercato", spiega il presidente Lorenzo Salvini.

La struttura vanta un'ampia offerta: 7 campi da tennis, una club house con bar e ristorante e una piscina. Il più importante indicatore del successo è una costante crescita del numero dei soci e degli associati praticanti il cui elemento chiave sono i servizi dedicati all'insegnamento, che spaziano dalla scuola di tennis per bambini (a partire dai 3-4 anni con attività propedeutica) ai corsi serali collettivi e alle lezioni private per adulti.

Ad oggi, sono ben 400 i tesserati tra bambini e adulti, un numero considerevole che è quasi raddoppiato nell'ultimo decennio. Questo successo nel tennis affonda le radici in una forte tradizione tennistica della città radicata nel tempo. La tendenza positiva è iniziata nel 2014 con il rifacimento dei campi e l'ampliamento dei servizi, e da allora è cresciuta costantemente. Guardando al futuro e intercettando le nuove tendenze, nel giugno 2024 è nato anche il "Junior Padel", una struttura nuovissima e all'avanguardia sia dal punto di vista impiantistico che tecnologico. Questa affianca l'ampia offerta di tennis, con nuovi tesserati esclusivi per il padel e corsi dedicati a bambini, ragazzi e adulti.

"Siamo orgogliosi di poter affermare - commenta Salvini - che la nostra scuola di tennis è da diversi anni tra le più fiorenti della Toscana, con numerosi giocatori che partecipano anche a competizioni agonistiche, dalle categorie under 10 alla categoria under 18. La gestione della nostra scuola è affidata a un gruppo di maestri associati che abbiamo denominato "Sport Lab" che riflette la nostra filosofia, quella di essere un vero e proprio laboratorio dove prepariamo i nostri atleti fin dalla più tenera età fino al livello agonistico, seguendoli come centro di preparazione tennistica per la preparazione fisica e tecnica".

Attualmente, con l'ultimo ampliamento della struttura e la nuova area dedicata al padel, lo Junior Tennis Club Arezzo è uno dei centri sportivi più grandi e forniti della città per numero di impianti che continua a registrare una crescita costante di associati, frequentatori e servizi offerti. "La nostra visione per il futuro prevede un'ulteriore espansione sui nuovi terreni acquistati - anticipa Salvini - con l'obiettivo di offrire ancora maggiori servizi e magari introdurre altre discipline sportive che affianchino il tennis e il padel".

Un fenomeno interessante da sottolineare è l'"Effetto Sinner". Molto spesso viene chiesto se avere un numero uno al mondo in questa disciplina aiuti. La risposta è assolutamente sì. "Abbiamo registrato un incremento di interesse non solo tra i bambini e i ragazzi, il che è fisiologico, ma soprattutto tra gli adulti dai 30 anni in su. Molte più persone desiderano prendere lezioni, migliorare il proprio gioco, spinte dall'entusiasmo generato da un leader di questo calibro", commenta Salvini.

CAMPI ESTIVI Con la fine della scuola è iniziata anche la stagione dei campi estivi per i quali la struttura metterà in campo tutte le forze del proprio staff per accogliere al meglio i ragazzi tra i 6 e i 16 anni. "Devo dire che anche questo servizio è cresciuto enormemente nel tempo, diventando una sorta di istituzione aretina - commenta Lorenzo Salvini - Siamo orgogliosi di avere il patrocinio del Comune e la collaborazione di vari coach nell'ambito dell'iniziativa per aiutare la comunità aretina. Questi campi estivi ci terranno compagnia fino alla riapertura delle scuole con diverse tipologie disponibili: con o senza pranzo, intera giornata, attività multidisciplinari che affiancano il tennis, come il basket, il nuoto e quant'altro. E la possibilità di una formula flessibile ad ingressi: i campi estivi non sono settimanali ma si acquistano pacchetti di ingressi utilizzabili entro l'estate e la possibilità di utilizzare gli ingressi residui anche l'anno successivo. Questa flessibilità, seppur complessa da gestire, garantisce grande libertà alle famiglie.

"Infine anche quest'anno abbiamo organizzato i nostri consueti due appuntamenti che riscuotono sempre grande successo: la gita agli Internazionali d'Italia a Roma e la Clinic a San Vincenzo, in una struttura sul mare, dove circa 140 dei nostri associati ci hanno seguito per quattro giorni di vacanza all'insegna di tennis e mare, con tutto il nostro staff a disposizione", dice Salvini. "Portiamo avanti questa iniziativa da molti anni e le famiglie e i soci rispondono sempre molto positivamente a questo tipo di aggregazione. Entrambi gli eventi, sia a Roma che la Clinic a San Vincenzo, hanno registrato il tutto esaurito", conferma.

Allo Junior Tennis Club Arezzo la campagna associativa è sempre aperta. Chiunque desideri associarsi può farlo in qualsiasi momento dell'anno, scegliendo tra diverse formule pensate per le esigenze di singoli, famiglie e under 35. È possibile iniziare corsi o lezioni in qualunque momento.