SYNLAB per la tua salute

Responsabilità, affidabilità, innovazione. Sono queste le tre parole che caratterizzano SYNLAB, azienda leader europea nella medicina di laboratorio e della diagnostica medica, con una proposta completa di servizi dedicati a pazienti, medici, cliniche, aziende e industria farmaceutica. Anche in Toscana SYNLAB si impegna quotidianamente per mettere al centro del proprio operato il benessere delle persone e la loro salute, nel rispetto del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo primario è quello di offrire una base solida e affidabile a tutti i cittadini per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili, garantendo i più elevati standard qualitativi oggi disponibili.

Presente nel mondo in più di 30 nazioni e in 8 regioni italiane, in Toscana SYNLAB opera da più di 10 anni su tutto il territorio regionale con oltre 40 centri, tra Medical Center e Punti Prelievo, anche in convenzione con i principali fondi sanitari e assicurazioni. Gestisce inoltre un’area dedicata alla Medicina del Lavoro e servizi alle Imprese, un’area per la Medicina dello Sport con diverse sedi operative sul territorio e un’area poliambulatoriale e di Centri Diagnostici con sedi accreditate con il SSN. Inoltre, a Calenzano si trova il laboratorio centrale di SYNLAB in Toscana che si occupa, tra le varie aree specialistiche, microbiologia, tossicologia, anatomia patologica, genetica e biologia molecolare.

I punti prelievo SYNLAB coprono in maniera capillare tutte le province della Toscana (Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Grosseto, Siena, Pisa, Livorno), con servizi di prossimità efficienti e a misura di cittadino.

Nei Medical Center SYNLAB di Bagno a Ripoli, Firenze (via Cimabue e viale de Amicis), Lastra a Signa, Piombino, Pistoia, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Prato, Scandicci, Pietrasanta, oltre alle analisi di laboratorio e alla diagnostica per immagini, si possono prenotare ed effettuare visite specialistiche in tutte le principali branche, tra cui: ginecologia, dermatologia, cardiologia, oculistica, medicina dello sport.

SYNLAB offre inoltre una serie di servizi legati all’imaging, presso il Medical Center CMT di Bagno a Ripoli: qui i pazienti possono ricorrere a servizi di radiologia (RX), ecografie, mammografia con tomosintesi ed ecografia mammaria, densitometria ossea (MOC), risonanza magnetica chiusa e aperta per chi soffre i claustrofobia, TAC con team, ortopantomografia (OPT).

Nel 2025 è prevista l’apertura del nuovo SYNLAB Manifattura Firenze: un Medical Center che coprirà un’area di quasi 4000mq negli innovativi spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi. Immerso in uno spazio sostenibile, verde e orientato al futuro, l’edificio sarà caratterizzato da un design contemporaneo e ospiterà tutti i servizi SYNLAB per andare incontro ai bisogni di salute dei cittadini: prelievi e analisi di laboratorio, visite specialistiche, diagnostica per immagini completa e avanzata, check-up di prevenzione e un’area dedicata alla salute e alla prevenzione della donna.

Per prenotare il tuo esame:

T: 0554211617

M: [email protected]

Scaricando l'app SYNLAB oppure visitando il sito online.synlab.it