“prato È casa”, arriva il grande magazine di Francesco Cocchi Maisons

“Prato È casa”: è questo il titolo del nuovo magazine della Francesco Cocchi Maisons presentato nei giorni scorsi durante il tradizionale Christmas Party organizzato dall’azienda. “ È un progetto che fonde tradizione e innovazione – spiega Francesco Cocchi – perché, in un’era social come quella in cui stiamo vivendo, proporsi con contenuti di valore e un magazine cartaceo rappresenta una sfida straordinaria”. Una sfida che, a giudicare dal numero zero appena presentato, Francesco Cocchi intende vincere: “Abbiamo puntato su un prodotto editoriale curato in ogni minimo dettaglio e concentrato esclusivamente sulla realtà pratese – spiega Francesco Cocchi – spaziando su temi che riguardano il mondo della casa, dai consigli sull’arredamento, all’home design, senza trascurare tuttavia temi come mutui o consigli su come mettere in vendita la propria abitazione. Ma l'aspetto innovativo di questo magazine è costituito dagli spazi dedicati all’arte e al grande artigianato pratese. Insomma si tratta di un qualcosa di profondamente diverso rispetto alle riviste dedicate esclusivamente agli annunci immobiliari. “prato È casa” avrà l’ambizione di incuriosire i propri lettori sul tema della casa e di offrire loro contenuti utili ad orientarsi nel momento della compravendita della propria abitazione”. “prato È casa” si propone quindi come un magazine sulla casa a tutto tondo, con grande cura della parte grafica e fotografica e un’attenzione veramente notevole ai contenuti. “Vogliamo parlare di casa offrendo anche una narrazione del nostro lavoro – afferma ancora Francesco Cocchi – ad esempio, nel numero zero, raccontiamo la storia di una ristrutturazione particolarmente significativa come quella di “Casa Valentino”, una residenza esclusiva situata nel cuore storico di Prato. Attraverso queste storie credo emerga il nostro approccio ad ogni progetto e quella che è la filosofia aziendale che ci caratterizza da sempre: “Casa Valentino” è l’esempio di un lavoro nel quale siamo riusciti a mantenere intattata l’anima storica dell’abitazione, sconfinando però nel presente attraverso la cura di ogni singolo dettaglio, dalle luci soffuse alle rifiniture di lusso”. Il numero zero di “prato È casa” è un viaggio denso di emozioni, dove, a importanti contenuti di servizio, come i consigli dell’esperto sui mutui, si abbinano storie significative che raccontano l’anima di Prato: ad esempio quella dedicata a Paolo Ovattoni e al suo laboratorio di cornici che, dal 1958, ha lavorato con i più importanti artisti contemporanei. Il tema della casa resta il grande protagonista del magazine con pagine di grande interesse, tra cui quelle curate dallo stesso Francesco Cocchi con i consigli per selezionare i professionisti del settore cui affidare la vendita della propria casa. Il progetto “prato È casa” si propone quindi come un nuovo appuntamento da non perdere, con la sua distribuzione gratuita che lo renderà fruibile in molti punti della città e presso le sedi della Francesco Cocchi Maisons.