Lo spazio architettonico è al centro di Cersaie 2024, appuntamento imperdibile per la ceramica, l’arredobagno, l’architettura ed il design a Bologna dal 23 al 27 settembre

Dal 23 al 27 settembre, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno torna presso il Quartiere Fieristico di Bologna per dare vita ad un evento che, per la qualità e la novità dei prodotti presentati, per gli appuntamenti culturali e informativi, per la straordinaria efficacia delle relazioni tra i professionisti di rilievo su scala globale è appuntamento irrinunciabile per gli operatori dell’intero panorama mondiale.

Cersaie 2024 si costruisce intorno al concetto di spazio architettonico - letto nella sua complessità che spazia dalla dimensione dell’abitare alla prospettiva su larga scala della proposta contract per arrivare alla relazionalità tra le persone, che parte dall’edilizia privata per arrivare fino alle grandi superfici dello spazio pubblico che caratterizzano la città.

Ancora una volta il tutto esaurito degli spazi espositivi disposti su 15 padiglioni – con la riapertura quest’anno del Pad.18 dedicato al settore ceramica - conferma la grande attrattività che l’evento ricopre a livello mondiale. Su una superficie di 145.000 mq si affiancano 592 espositori - di cui il 38% esteri - provenienti da 24 differenti Paesi; il settore delle piastrelle ceramiche è quello maggiormente rappresentato occupando il 55% del totale, seguito dal settore arredobagno, dalle superfici non ceramiche, finiture e aziende per la posa della ceramica.

Grazie al Cersaie Business, l’incoming internazionale che quest’anno interessa oltre 230 operatori, il Salone della ceramica e dell'arredobagno apre le porte a migliaia di visitatori, al cui richiamo contribuisce anche un ricco programma di iniziative ed eventi supportati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia.

In quest’ottica si inserisce il nuovo allestimento del Centro Servizi, ‘The Square’, uno spazio di 1.000 metri quadrati comprendente anche un auditorium per convegni, una libreria dedicata al design, una postazione per una primaria emittente radiofonica ed una lounge, che diventa il fulcro di Cersaie, in cui si svolgono gli incontri della XV edizione del programma culturale "costruire, abitare, pensare" assieme a molti altri eventi. A cura dell’architetto Dario Curatolo, l'allestimento ritrova il concetto di "piazza" di Bologna come luogo di incontro, scambio di informazioni e convivialità.

L’apertura di Cersaie, segnata dal classico taglio del nastro nel Centro Servizi di BolognaFiere, vede come primo appuntamento in agenda il Convegno inaugurale, presso l’Europauditorium del Palazzo dei Congressi, lunedì 23 settembre alle ore 11.00.

A partire dalle 18.00 di martedì 24 settembre presso l'Auditorium di The Square – Centro Servizi si tiene la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy, l’evento, che rappresenta il tradizionale incontro con i media ed i giornalisti di tutto il mondo per illustrare l’andamento attuale e le prospettive future del settore ceramico. Nell’ambito della conferenza stampa internazionale è prevista la cerimonia di consegna del XXVII Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana ed alle tre menzioni d’onore ad altrettante testate estere.

Alle ore 15.00 di mercoledì 25 settembre, all’interno del programma culturale "costruire, abitare, pensare", che richiama a Cersaie nomi di ospiti internazionali del mondo dell’architettura e del design, si svolge presso l'Auditorium di The Square – Centro Servizi l’incontro con l’architetto belga David Van Severen della Office KGDVS Architecture, uno studio collaborativo, che riunisce architetti, sviluppatori ed esperti di varie discipline, al fine di garantire la qualità del singolo progetto.

David Van Severen

Impegnato nell'idea di architettura come impresa culturale volta a migliorare l'ambiente umano, Van Severen considera, a tal fine, sempre più pressanti i temi della sostenibilità e dell'approvvigionamento responsabile come un catalizzatore per plasmare la nostra realtà urbana e sociale, e la forma architettonica come parte della soluzione.

Alle ore 17.00 dello stesso pomeriggio si svolge sempre presso il Centro Servizi la cerimonia di consegna dei premi ADI, giunti quest’anno al loro decimo anniversario: l’ADI Ceramics and Bathroom Design Award, il riconoscimento attribuito ai prodotti italiani appartenenti ai comparti della ceramica e dell’arredobagno e l’ADI Booth Design Award, il premio agli stand di Cersaie 2024 che meglio promuovono il prodotto e meglio comunicano l’identità e il valore dell’azienda.

Evento clou del programma culturale ‘costruire, abitare, pensare’, che richiama a Cersaie nomi di ospiti internazionali del mondo dell’architettura e del design, è l’incontro con il Premio Pritzker 2024, l'architetto giapponese Riken Yamamoto, che giovedì 26 settembre tiene la Lectio Magistralis alle ore 11.00 presso la Sala Europa del Palazzo dei Congressi di BolognaFiere. Yamamoto è il 13 Premio Prtizker che partecipa a Cersaie, il primo presente nell'anno dell'assegnazione del premio.

Riken Yamamoto

Una conferenza, alle ore 15.00 della stessa giornata presso l'Auditorium di The Square, vede protagonista l'architetto francese Rudy Ricciotti, progettista visionario e robusto che combina il potere creativo alla vera cultura costruttiva spingendo i confini dell'architettura e ridefinendo la nostra percezione dello spazio.

A seguire, alle ore 17.00, si svolge sempre presso il Centro Servizi la cerimonia di consegna del Ceramics of Italy Tile Competition, il concorso di architettura che premia i migliori progetti realizzati in Europa con ceramica italiana. Sono presenti all’evento la presidente di giuria Louisa Hutton e i giurati Domitilla Dardi, Luca Molinari e Steve Clem.

A partire dalle ore 19.00 ha luogo presso Palazzo Bevilacqua Sanuti la Serata Cersaie, nell’ambito della quale, alle 20.30 nella Sala Del Concilio, si tiene la cerimonia di premiazione dei Confindustria Ceramica Distributors Award ai quattro distributori che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

Venerdì 27 settembre alle ore 10.00, presso la Sala Europa del Palazzo dei Congressi di BolognaFiere, è prevista la “Lezione alla Rovescia” di Giulio Iacchetti dedicata agli studenti delle scuole superiori.

I “Café della Stampa”, giunti alla nona edizione, tornano con il loro consueto format nella Mall 29/30 con 18 appuntamenti in programma. Il tema di discussione, su cui testate ed esperti affrontano argomenti di attualità in termini di design, architettura, wellness e urbanistica nell’ambito della ceramica e dell’arredobagno, è quest’anno lo “spazio architettonico”. Le testate protagoniste degli incontri sono: AD Architectural Digest, CasaFacile, CasaOggiDomani, Chiesa Oggi, DDN, Domus, Elle Decor Italia, IFDM, Il Bagno Oggi e Domani, Ingenio, IoArch, Interni, La casa in ordine, NiiProgetti, Platform, Suite, The Plan e Wellness Design.

Gli incontri, tutti in presenza, sono fruibili anche in diretta streaming sul sito di Cersaie e sulle piattaforme delle varie case editrici.

L’area dedicata alla ‘Città della Posa’ riserva ai propri visitatori per la sua 12ª edizione innovative dimostrazioni di posa in opera di piastrellature ceramiche, rese possibili dall’abilità dei maestri posatori di Assoposa. Il concept dell’allestimento di quest’anno, ubicato all’interno del Padiglione 32 su una superficie di oltre 400 metri quadrati, è il rapporto tra l’uomo e la tecnologia, binomio inscindibile in grado di creare valore attraverso ambiente di lavoro più sostenibile, sicuro e inclusivo. Uno spazio importante all’interno della ‘Città della Posa’ è occupato da Assoposa e uno spazio specifico dedicato all'Academy - cuore formativo dell’Associazione - con l’esposizione di ambienti e manufatti di arredamento realizzati con i prodotti ceramici di tutti i formati.

Tre sono le conferenze in programma, sempre alle ore 12.00 delle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, che trattano di temi di attualità relativi al rapporto tra produzione e sistema della distribuzione, gli effetti della Direttiva Casa Green ed i nuovi modelli abitativi. Per l’acquisizione di crediti formativi professionali, nell'area convegni si svolgono i seminari tecnici sulla posa delle grandi lastre ceramiche rivolti ad architetti e progettisti.

Presente anche una postazione di Formedil, ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro e dell’emittente radiofonica Casa Radio.

All’esterno del Padiglione 32, si svolge inoltre l'iniziativa "Il Bagno in Posa a Cersaie", nella quale 4 squadre di posatori provenienti da altrettanti Paesi (Italia, Svizzera, Danimarca e Brasile) si cimentano nella posa di superfici ceramiche per la realizzazione di diversi ambienti bagno.

Novità di quest’anno, in uno spazio specifico situato nella Galleria tra i Padiglioni 21 e 22 – parte del circuito Upstairs, il percorso pedonale al primo piano che prosegue nella Galleria 25/26 con uno spazio dedicato anche alla ristorazione - Cersaie dedica, nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, incontri e seminari riguardanti i temi della formazione e dell'orientamento al lavoro.

Giovedì 26 e venerdì 27 settembre sono in programma i Career Days, durante i quali 26 aziende espositrici che hanno aderito al programma incontrano gli studenti. Giovedì saranno protagonisti i laureandi e laureati, la cui partecipazione è frutto della collaborazione con Almalaurea, e gli uffici placement delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Ferrara. Venerdì sarà invece la volta dei diplomati delle scuole superiori con cui Confindustria Ceramica ha stretto accordi di partnership.

Confermata poi la 12ª edizione di “Cersaie Disegna La Tua Casa” nella Mall 29/30. Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre è prevista, secondo il classico format, la consulenza ai privati da parte dei progettisti di 15 primarie testate italiane di interior design: 100 Idee per Ristrutturare, CasaFacile, Casa Naturale, CasaOggiDomani, CerMagazine, Cose di Casa, Home, I Love Parquet, Il Bagno Oggi e Domani, La casa in ordine, La Repubblica – Casa e Design, Ville & Casali, Wellness Design, Youbuild e Youtrade.

