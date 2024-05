La nuova Audi A3 brilla nell'esclusivo Reveal Party presso la Concessionaria Audi Quattrocar di Prato

Giovedì 23 Maggio, la concessionaria Audi Quattrocar di Prato ha ospitato un evento esclusivo per il lancio della nuova Audi A3, attirando oltre 500 ospiti.

La serata, che ha celebrato l'eccellenza e l'innovazione del marchio Audi, si è rivelata un successo straordinario, sottolineando la posizione di Quattrocar come concessionaria esclusiva Audi per Prato, Pistoia e parte integrante del rinomato GRUPPO GMG SPA.

Giulio Birindelli amministratore delegato del Gruppo GMG Audi Quattrocar

L'evento ha avuto inizio con un benvenuto caloroso da parte del team Quattrocar, seguito da un'esposizione dettagliata delle caratteristiche all'avanguardia della nuova Audi A3.

Gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino il design elegante e la tecnologia innovativa del nuovo modello, suscitando grande entusiasmo e curiosità tra gli appassionati del marchio.

La serata è stata arricchita da un'atmosfera raffinata, in linea con gli elevati standard di Audi. Luci sofisticate hanno illuminato lo showroom, creando un ambiente elegante e accogliente. Il catering, curato nei minimi dettagli, ha offerto una varietà di prelibatezze gourmet, accompagnate da drink raffinati che hanno deliziato i palati più esigenti. La musica, selezionata per l'occasione, ha ulteriormente elevato l'esperienza, rendendo la serata indimenticabile.

La serata del 23 Maggio rimarrà nella memoria di tutti i partecipanti come un esempio brillante di come Audi e Quattrocar sappiano combinare innovazione, eleganza e qualità in ogni dettaglio. Per chi non ha potuto partecipare, l'invito è aperto: visitate gli showroom di Prato e Pistoia per vivere l'esperienza Audi e scoprire la nuova Audi A3.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di essere parte di questo entusiasmante viaggio nel futuro della mobilità.