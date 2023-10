“Io sono fiorentino”, Mugello protagonista con La Torre Osteria et Bottega

Giovedì 26 ottobre il Mugello sarà protagonista di “Io sono fiorentino” l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta, con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze e la preziosa collaborazione di Coldiretti Firenze-Prato. Sarà infatti La Torre Osteria et Bottega di Scarperia e San Piero a ospitare la tappa di ottobre, dedicata a tre prodotti principe del menù autunnale “made in Tuscany”: cavolo nero, cinghiale e marroni.

La Torre Osteria et Bottega

Dal 2012 Leonardo e Lorenzo Dugheri sono alla guida del poliedrico locale: ristorante sempre, ma anche pizzeria di sera e di giorno bottega con vini, prodotti locali e merende a base di gustose schiacciate e panini farciti. I due fratelli mugellani propongono una cucina tradizionale affiancata da proposte contemporanee che cambiano ogni mese, a seconda della stagionalità dei prodotti. Anche le pizze seguono la loro ‘filosofia del cucinare’: le “pizze vecchia scuola” sono infatti i grandi classici della pizza rivisitati in chiave moderna. Ad impreziosire la carta dei vini e delle birre, già ricca di etichette locali, anche due liquori di propria produzione, l’amaro “Elisir degli Dei” e la Sambuca.

La cena: menù d’eccellenza a 20 euro

I prodotti del territorio protagonisti della cena del 26 ottobre - aperta a tutti su prenotazione al costo convenzionale di 20 euro bevande escluse - saranno il cavolo nero, il cinghiale e il marrone, che l’estro e la bravura di Leonardo e Lorenzo valorizzeranno in un menù che prevede farinata di cavolo nero, raveggiolo di pecora e rigatino di Cinta Senese; poi tortelli mugellani di patate e marroni, olio, rosmarino e Parmigiano; fegatelli di cinghiale, millefoglie di polenta ai marroni e francesina di Riccianico; maritozzo di marroni, ricotta di capra di Pagliana agli agrumi; pane ai marroni.

Come prenotare

Obbligatoria la prenotazione, contattando direttamente La Torre Osteria et Bottega al numero di telefono 055 840 2240 oppure scrivendo a latorresrl12@gmail.com. Il locale si trova in Loc. La Torre a Scarperia (Scarperia e San Piero, Firenze) Sp. 551.

I produttori

Ad offrire i prodotti protagonisti della serata-evento del 26 ottobre saranno tre aziende agricole toscane. Il cavolo nero, ortaggio immancabile della tavola invernale toscana, è quello coltivato e raccolto dall’azienda agricola Poggio Paretaio nel comune di Rufina.

Un’azienda giovane, nata nel 2021 dall’idea di tre ragazzi che praticano un’agricoltura biologica nel rispetto della terra e dell’ambiente, con lo scopo di creare un sistema nel quale tutti gli elementi sono utili gli uni agli altri. Il fegato di cinghiale arriverà dall’azienda agricola Orto Torto, situata nel piccolo borgo di Rapezzo a Firenzuola.

L’azienda coltiva e produce ortaggi impiegati per la trasformazione e per l’alimentazione degli animali da cortile da carne e da uova, da cui produce carne e trasformati, oltre le uova. La cacciagione, abbattuta nel rispetto dei piani stabiliti dalla Regione Toscana, è lavorata con la massima professionalità. L’azienda agricola La Fenice di Vicchio del Mugello fornirà invece marroni e farina di marroni. Il nobile frutto, un tempo generoso “pane dei poveri” e oggi prelibato ingrediente per piatti raffinati, è raccolto secondo ritmi e tempi della tradizione antica, con presenza, lavoro e fatica, con consapevolezza del valore unico che il marrone del Mugello rappresenta per il territorio e per la gente che lo custodisce da generazioni.

Il calendario delle serate

Quello del 26 ottobre a Scarperia sarà il terzultimo appuntamento con le ‘grandi cene a piccoli prezzi’ ideate per la terza edizione di “Io sono fiorentino”. Dopo questa data, infatti, resteranno solo due eventi in programma: il 23 novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 a Calenzano (via di Barberino 242 – telefono 0558819930), che proporrà ricette a base di pecorino stagionato, uova e zucca, e infine il 1° dicembre della Trattoria Ada di Firenze (viale Mazzini 25 R – telefono 3472620074), che si concentrerà su proposte legate a ricotta, patate e lampredotto o trippa.

Seguici sui social: Fb @iosonofiorentino; Instagram @io_sono_fiorentino.