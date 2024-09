IL SETTORE CALZATURIERO SI CONFERMA UN’ECCELLENZA E RITROVA IN MICAM TUTTE LE ESPRESSIONI DELLA SUA CREATIVITÀ

Una rinnovata attenzione ai giovani per una filiera che punta a coinvolgerli in ogni fase della produzione, più spazi per valorizzare la creatività anche attraverso esperienze multisensoriali, nuovo layout per agevolare il flusso dei visitatori, una potenziata presenza di buyer internazionali. Così MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura, dal 15 al 17 settembre prossimi, si prepara ad accogliere buyer da oltre 60 Paesi.

Con 932 brand, di cui 475 italiani e 457 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo, Germania, MICAM sarà ancora una volta una piattaforma unica al mondo per la scoperta delle nuove tendenze, delle nuove tecnologie per produttori e retailer con il meglio delle calzature per la PE 2025.

“MICAM da sempre sostiene il comparto calzaturiero che rappresenta una delle colonne portanti del Made in Italy e promuove l’immagine del nostro Paese sul piano internazionale, contribuendo alla crescita dell’economia – afferma Giovanna Ceolini Presidente di MICAM e Assocalzaturifici. Nonostante il periodo di grande incertezza MICAM cresce sia nel numero degli espositori che in quello dei marchi rappresentati, soprattutto sul piano internazionale. Muovendosi tra innovazione tecnologica, evoluzione degli stili e tradizione manifatturiera, MICAM è una vetrina unica per mostrare lo stato dell’arte del settore. Qui a Milano, non solo si dettano i trend del comparto ma si scrive il presente e il futuro delle calzature”.

UN NUOVO SPAZIO PER I GIOVANI: NASCE MICAM ACADEMY

Imparare sul campo, scoprire nuove professioni in un settore sempre più digitale e trovare la propria strada: MICAM lancia in questa edizione MICAM Academy, la nuova area formativa dedicata alle scuole (Pad. 1 – G26), in collaborazione con Politecnico Calzaturiero e Arsutoria School.

Scopo del progetto è introdurre i giovani all’arte calzaturiera e permettere loro di scoprire come la combinazione di Savoir Faire e nuove tecnologie sia un’occasione da non perdere!

Attraverso cinque diverse stazioni si avrà la possibilità di sperimentare l’evoluzione tecnologica raggiunta nel calzaturiero.

Gli studenti potranno testare il funzionamento di un’App per la misurazione del piede e il virtual fitting (SNAPFEET), ma anche vedere come la progettazione 3D di una calzatura può essere visualizzata attraverso la realtà immersiva con visori (PRISMATECH).

Si passerà poi alla produzione vera e propria con SNEAKNIT, dove la progettazione di tomaie avviene con una macchina da maglieria, e DIRECT 3D per la produzione di suole con la stampante 3D.

ID FACTORY mostrerà l’importanza della tracciabilità del prodotto finito attraverso QRcode riportato sulla calzatura, e, infine, si mostrerà come la Sostenibilità può essere misurata, grazie al software VCS.

L’AVANGUARDIA DELLA CREATIVITA’: NUOVI 12 DESIGNER SOTTO I RIFLETTORI

Un’iniziativa concreta e di successo, che ogni anno lancia nel mondo del calzaturiero dodici nuovi talenti impegnati a proporre le loro collezioni a MICAM, nelle due edizioni di settembre e di febbraio: torna Emerging Designers (MICAMX, Pad. 1).

La rosa dei 12 nuovi talenti si conferma unica per varietà e qualità delle calzature presentate. I creativi che saranno protagonisti della prossima edizione di MICAM sono: Daphne Wattiez (Francia, brand Akvo), Ardemia de’Gennaro (Italia, brand Ardemia), Luisa Soriano (Italia, brand Babù Milano), Cecilia Bringheli e Sibilla de Vuono (Italia, brand CB Made in Italy), Cristiano Magnoni (Svizzera, brand Crimagno Earth), Giacomo Morelli (Italia, brand Gio*Milano), Guillaume Mesly d'Arloz (Francia, brand Meeko), Corine Ferrer (Spagna, brand O.Sur), Francesca Parisi (Italia, brand Parisy), Sabina Teruel (Spagna, brand Sabinis), Alberto Tassinari e Francisco Batta (Italia-Messico, brand Sistta), Lello Romano (Italia, brand Sneark).

Scopri di più https://micam.it/wp-content/uploads/2024/07/micam98-emerging-designers.pdf

Tornano poi i numerosi appuntamenti di MICAM X con le presentazioni delle tendenze forecasting individuate da WGSN e, al centro della scena, la Trends Buyer’s Guide per la stagione PE 25 realizzata da Livetrend. La guida, elaborata grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale e attraverso lo studio di numerosi dati, presenta stili, tendenze e materiali della prossima primavera con i must have della stagione. Lo strumento, anticipato ai buyer prima dell’apertura della manifestazione e sempre disponibile online, permette di ottimizzare gli acquisti riducendo l’invenduto.

MICAM X: VISIONI E SUGGESTIONI PER SCRIVERE IL FUTURO DEL CALZATURIERO

Contributi visionari, grandi esperti, confronto aperto con realtà internazionali: si conferma anche in questa edizione, l’area di MICAM X (Pad.1), l’innovation hub di MICAM Milano, curato da SPIN360, società di consulenza specializzata nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili e di soluzioni innovative.

Tra i relatori di questa edizione anche due professioniste di livello internazionale con una visione all’avanguardia sul futuro del retail come Catherine Barba e Melissa Gonzalez. Catherine Barba è una innovatrice sempre impegnata a connettere in modo nuovo retail, e-commerce e digital trasformation. Ha avviato numerose start-up.

Melissa Gonzalez è un’esperta di retail e nuove tendenze di consumo. Aiuta le aziende a trasformare la retail experience dei loro clienti, integrando fisico e digitale.

(Agenda degli appuntamenti a questo link https://micam.it/agenda/)

FUTURE OF RETAIL: ANCHE IL COMMERCIO PARLA HI-TECH

Future of Retail (MICAMX, Pad.1), lo spazio dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita, ospiterà alcune aziende che propongono soluzioni avanzate utili per il settore calzaturiero: realtà virtuale e aumentata, ricostruzioni 3D della calzatura e tutte le interazioni possibili tra reale e virtuale.

Le aziende protagoniste:

Covision Media

Covision Media è specializzato nello sviluppo di scanner 3D all’avanguardia che convertono qualsiasi oggetto fisico nel suo gemello digitale 3D altamente accurato. Marchi come Adidas, Zara, Meta,

DMT, Salomon, Geox utilizzano già questa tecnologia che si basa sull’intelligenza artificiale garantendo una qualità eccezionale, ideale per diverse applicazioni: dalla prova virtuale all’e-commerce, fino alla fotografia virtuale e la realtà aumentata (AR).

ShopAR

ShopAR riunisce la migliore creazione 3D e AR su scala. E’ l’AR Try-on leader di mercato per calzature, occhiali e orologi attraverso applicazioni web e mobili. Tra i clienti figurano Prada, Church’s, Tom Ford, Ugg, Jimmy Choo, Chopard e oltre 200 aziende leader. ShopAR si concentra oggi su prodotti all’avanguardia, pensati per i moderni ambienti di vendita al dettaglio. Dagli eleganti chioschi di realtà aumentata a grandezza naturale agli specchi interattivi, le loro soluzioni coinvolgono e attirano il pubblico in qualsiasi ambiente, all’interno o all’esterno.

Sync Lab

Sync Lab sviluppa soluzioni e prodotti innovativi che facilitano la trasformazione digitale in un’ampia gamma di settori, quali telecomunicazioni, finanza, energia, marittimo, sanità, pubblica amministrazione, industria, trasporti e logistica. Le Business Unit di Sync Lab sono il nucleo produttivo dell’azienda in cui sono racchiuse le attività di delivery e i servizi professionali. L’organizzazione è stata pensata per completare la transizione dell’azienda che mira ad essere leader di mercato in soluzioni, prodotti e tecnologie all’avanguardia.

Elmec 3D

Elmec 3D è la Business Unit di Elmec Informatica che opera nel settore dell’Additive Manufacturing. È rivenditore di Soluzioni ‘chiavi in mano’ per la stampa 3D industriale: dalle stampanti per polimeri ed elastomeri, ai software di progettazione fino all’attività di design, redesign e formazione. È, inoltre, Service Provider di stampa 3D, dalla prototipazione rapida, alle piccole e medie produzioni curando ogni aspetto del progetto: tecnologia, materiali, design, ottimizzazione e operazioni di post processing

VisioneEye AI

VisionEye AI rimodella le esperienze visive con la sua rivoluzionaria tecnologia di box olografico. Sta rivoluzionando il panorama dell’esperienza visiva integrando questa soluzione innovativa, in modo che le aziende possano creare esperienze visive accattivanti, immersive e d’impatto, in grado di risuonare con il pubblico ed elevare la presenza del marchio.

Fibbl

Fibbl aiuta i marchi di calzature di tutto il mondo a implementare la tecnologia 3D e AR sui loro siti di e-commerce e piattaforme online per creare un’esperienza cliente migliorata

INNOVAZIONE E CREATIVITA’: SPAZIO ALLE START UP

Tre aziende innovative, ciascuna con i suoi tratti distintivi, saranno protagoniste dello spazio StartUp realizzato grazie alla collaborazione con ITA e MAECI (Pad. 3 stand P22):

Supermateria è un’azienda con sede a Firenze, nata per unire design, produzione additiva e nuove tecnologie, allo scopo di creare strumenti al servizio delle aziende. E’ specializzata in: design industriale, computational design, prototipazione e produzione di prodotti, robotica, consulenza sul tema della stampa 3d e della ricerca tecnologica.

E’ focalizzata sull'industria della pelle e può dimostrare come la stampa 3D e il computational design possano portare a minimizzare gli sprechi.

Why Only White (WoW) trasforma il design e l'esperienza del cliente con la tecnologia all'avanguardia della Realtà Aumentata Spaziale (SAR), che fonde la realtà fisica con contenuti digitali proiettati, senza bisogno di visori o smartphone. Il sistema di tracciamento brevettato, basato su intelligenza artificiale, riconosce con precisione la forma e la posizione di qualsiasi oggetto 3D. Questa innovazione dà vita a oggetti "Phygital", dove i prodotti reali prendono vita con sovrapposizioni digitali dinamiche. La piattaforma di WoW è una rivoluzione per settori come moda, arredamento, packaging, elettronica e automotive.

Unflock è nato dalla visione innovativa di tre giovani startupper profondamente consapevoli dell'impatto ambientale significativo dell'industria calzaturiera. La scintilla dell'innovazione si è accesa quando hanno scoperto che la produzione di ogni paio di sneakers tradizionali emette circa 136 kg di anidride carbonica nell'atmosfera. La frequente necessità di cambiare scarpe, sia per l'ingiallimento della suola bianca che per il desiderio di seguire le ultime tendenze, li ha ispirati a creare un accessorio utile alla causa. Prendendo spunto dalle cover per smartphone, hanno sviluppato un prodotto che non solo protegge le sneakers, ma le rende anche personalizzabili e sempre al passo con la moda.

TASTE ARENA: ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY IN TUTTI I SENSI

MICAM 98 punta a offrire un’esperienza multisensoriale: per questo per la prima volta ha creato uno spazio tematico realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Al Pad. 5 stand S13, presso la Taste Arena, gli ospiti potranno ammirare le creazioni "live" di rinomati chef impegnati a valorizzare le specialità gastronomiche dei 7 distretti calzaturieri. Conquistata la vista si passerà al palato con una degustazione dei piatti volta a completare l'esperienza e la conoscenza. Un viaggio di andata e ritorno dal mondo delle calzature a quello del cibo all'insegna dell'eccellenza dei nostri territori e del gusto italiano più autentico e coinvolgente.

(L'agenda degli appuntamenti è a questo link https://micam.it/taste-arena/)

Ingresso esclusivo destinato a selezionate categorie.