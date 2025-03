Educazione Finanziaria: Il Valore della Formazione con il Presidente BVLG Enzo Stamati

Presidente Stamati, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha da anni un impegno concreto nel promuovere l'educazione finanziaria nelle scuole. Come nasce e quale importanza riveste per la banca il progetto "Alla scoperta della banca"?

Il progetto "Alla scoperta della banca" nasce dalla nostra convinzione che l’educazione finanziaria debba essere alla base della crescita e dello sviluppo delle giovani generazioni. In un contesto economico in cui la gestione consapevole delle proprie risorse è essenziale, è fondamentale che i ragazzi acquisiscano fin da piccoli gli strumenti per comprendere il funzionamento del sistema bancario e le basi della finanza. La nostra iniziativa si rivolge agli alunni di quinta elementare e prima media, ed è strutturata per spiegare in modo semplice e interattivo come funziona una banca di credito cooperativo, i principi su cui si fonda e il suo ruolo nella comunità. Per noi, educare significa anche creare consapevolezza riguardo al valore della cooperazione e della solidarietà, valori che sono al centro della nostra identità come banca cooperativa. Questo progetto non solo offre ai ragazzi una prima visione del mondo bancario, ma aiuta anche a trasmettere l'importanza di un rapporto di fiducia e di supporto reciproco, che è proprio della nostra missione.

Presidente Enzo Stamati

Il progetto "Alla scoperta della banca" si rivolge a bambini e ragazzi dalla quinta elementare alle medie. Quali sono gli aspetti principali che cercate di trasmettere loro, e come è strutturata questa esperienza formativa?

Il nostro obiettivo principale è quello di rendere i giovani più consapevoli del mondo economico che li circonda, e farlo in modo che possano comprendere i concetti fondamentali senza sentirli lontani o complicati. Abbiamo strutturato il progetto in modo che sia il più coinvolgente possibile: attraverso una lezione che comprende pillole educative in video, la presenza di un presentatore e gli alunni come parte attiva. Cerchiamo in questo modo di far vivere ai ragazzi l’esperienza di come funziona una banca, dalla comprensione di un conto corrente, alle carte di pagamento, alla richiesta di un mutuo. Particolare attenzione è rivolta alla spiegazione dei principi di base del credito cooperativo, con focus sui valori di solidarietà, mutualità e vicinanza alla comunità che ci caratterizzano. I ragazzi imparano a conoscere il ruolo che una banca come la nostra può avere nel supportare le persone e le imprese locali, e come le decisioni economiche individuali abbiano un impatto sul benessere collettivo. Inoltre, ogni anno cerchiamo di arricchire il progetto con contenuti nuovi, sfruttando anche le tecnologie digitali per avvicinare i ragazzi a temi come la sicurezza online e la gestione dei pagamenti digitali, per prepararli al meglio al mondo bancario di oggi e di domani.

Cosa significa, per la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, contribuire all'educazione finanziaria, e come vede l'evoluzione di questa iniziativa in futuro? Quali sono i progetti futuri in questo ambito?

Per noi, l'educazione finanziaria non è solo una responsabilità sociale, ma un vero e proprio investimento sul futuro delle nuove generazioni. Con il progetto "Alla scoperta della banca" vogliamo fornire ai giovani gli strumenti per comprendere il mondo economico e finanziario in modo semplice e pratico, per aiutarli a prendere decisioni consapevoli in futuro. La nostra banca è sempre stata vicina al territorio e alle persone, e investire nell’educazione finanziaria significa formare cittadini più informati, responsabili e preparati.

L’obiettivo è fare in modo che l’educazione finanziaria diventi parte integrante della cultura della nostra comunità, così da contribuire alla crescita di una società più consapevole e preparata a gestire le sfide economiche future.

In conclusione, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo, attraverso il progetto "Alla scoperta della banca", sta compiendo un passo importante per diffondere la cultura finanziaria tra le giovani generazioni. Con l'evoluzione del progetto e l'ampliamento dei temi trattati, BVLG conferma il suo impegno nel rendere l’educazione finanziaria accessibile a tutti, contribuendo così alla crescita di una comunità più informata e solidale.