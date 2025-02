È uscito il Bando per il Servizio Civile Universale 2025: 32 posti in Caritas Firenze!

Caritas Firenze offre ben 32 posti disponibili in 6 sedi a Firenze e Scandicci, con diverse opportunità in vari ambiti sociali. Tra le aree di intervento si trovano: l’accoglienza, i servizi per minori, l’ufficio scuola, la mensa e i servizi legati alla persona, l'area Young Caritas, il centro d'ascolto e gli oratori parrocchiali. Un'opportunità unica per chi vuole mettersi al servizio della comunità e fare la differenza nella vita degli altri.

Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede un rimborso spese mensile di 507,30€. Aspetto importante è che lo Stato riserva il 15% dei posti nei concorsi pubblici a coloro che hanno svolto il servizio civile, un'opportunità che può facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro pubblico. È possibile fare domanda entro il 18 febbraio 2025 collegandosi alla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it.

Sul nostro sito www.caritasfirenze.it troverai anche le testimonianze di ragazzi che hanno già svolto il servizio civile, per capire meglio cosa aspettarti e come questa esperienza può arricchire il tuo percorso personale e professionale.

Servizio Civile Universale

Per chi ha bisogno di supporto nella compilazione della domanda, il nostro ufficio è a disposizione. Potrai ricevere assistenza contattando i numeri 334.1408446 o 334.6795790, o inviando una email a [email protected]. Saremo felici di aiutarti a orientarti meglio e a scegliere il progetto che più si adatta alle tue passioni e capacità.

Servizio Civile Universale

Se sei alla ricerca di un'esperienza che ti permetta di crescere professionalmente e personalmente, non perdere questa occasione! Consulta il nostro sito per maggiori dettagli.

Unisciti a noi: sei il pezzo che manca per fare la differenza!