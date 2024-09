CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO: SI VOTA DAL 1 AL 5 OTTOBRE 2024

Dei 28 membri dell’assemblea, 15 sono eletti dai contribuenti in numero pari a 5 per ognuna delle tre fasce in cui sono suddivisi gli aventi diritti al voto, in funzione del contributo versato al Consorzio. Tra i componenti dell’assemblea consortile, successivamente, sarà eletto il Presidente del Consorzio, il vice Presidente e il terzo componente dell’Ufficio di Presidenza.

Possono votare i maggiorenni iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, consultabile sul sito www.cbaltovaldarno.it sia sul sito unico regionale www.bonificaalvoto.toscana.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni consortili.

Per votare gli aventi diritto si devono presentare al seggio muniti di documento di identità e, nei casi previsti (comproprietà, persone giuridiche) con il titolo di legittimazione. I modelli sono disponibili al link

Ogni avente diritto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di immobili di proprietà. L’elettore può esprimere una preferenza: in questo caso il voto sarà attribuito al candidato prescelto e alla lista a cui il candidato appartiene. Non è ammessa la delega.

Per garantire la massima partecipazione al voto, sono stati predisposti 35 seggi elettorali, che, nei giorni di apertura, rimarranno a disposizione degli elettori dalle ore 9 alle ore 18.00.

Il seggio aperto presso la sede istituzionale del Consorzio, ad Arezzo in via E. Rossi 2 L, rimarrà aperto ogni giorno dal 1 al 5 ottobre.

Di seguito è riportata la distribuzione dei seggi, con indirizzi e giorni di apertura, consultabile anche sui siti www.cbaltovaldarno.it e www.bonificaalvoto.toscana.it.