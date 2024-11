Sabato 14 dicembre si preannuncia una data speciale per tutti gli appassionati del mondo della casa. Si terrà infatti a Prato la prima edizione di "Casa in Fiera - L'arte dell'abitare", un evento straordinario e completamente gratuito, pensato per chi ama l'arredamento, il design e tutto ciò che riguarda il mondo dell'abitazione. Dalle ore 10:00 alle 22:00, presso la sede della Francesco Cocchi Maisons in Via Bologna 139 a Prato, avrà luogo questa manifestazione unica nel suo genere, dato che sarà la prima fiera che si svolge nell’area di Firenze, Prato e Pistoia rivolta al mondo della casa e dedicata direttamente al consumatore.

Francesco Cocchi Maisons, leader nel settore immobiliare e della ristrutturazione chiavi in mano, è l'organizzatore di questo evento che rappresenta un momento significativo non solo per Prato, ma anche per le vicine città di Pistoia e Firenze. Per la prima volta, infatti, viene realizzato un appuntamento che unisce in modo innovativo i mondi della compravendita immobiliare e della ristrutturazione, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per esplorare ogni aspetto legato alla casa in un solo luogo. Sarà possibile scoprire nuove tendenze, confrontarsi con professionisti esperti e ricevere consulenze personalizzate, il tutto in un ambiente accogliente e stimolante.

Mariana D'Amico

Il bellissimo spazio espositivo di Francesco Cocchi Maisons, di oltre 400 metri quadrati, ospiterà non solo ospiti d’onore, ma anche una selezione di partner d’eccellenza che contribuiranno con la loro esperienza e professionalità a fornire suggerimenti su misura per i progetti abitativi dei visitatori. Tra i partecipanti figurano aziende come Volkswagen Toscandia, che garantirà un servizio navetta con parcheggio privato, Vimar, Sicuritalia, Progetto s.r.l, Aurora Color, LDA Soluzioni Energetiche e molti altri. Che si tratti di mediazione creditizia, interior design, domotica o soluzioni per esterni, l'evento offrirà un'opportunità irripetibile per ottenere consulenze dirette e immediate dai migliori esperti del settore.

Ad arricchire la giornata, una serie di esperienze esclusive e momenti imperdibili. Tra gli ospiti d’onore,è prevista la presenza della talentuosa Mariana D'Amico, nota per il programma "Case a prima vista", che allieterà i presenti con il suo carisma e la sua notorietà. A seguire, Edoardo Franco, vincitore di Masterchef, intratterrà il pubblico con uno show cooking dal vivo, trasformando la cucina in un vero e proprio spettacolo gastronomico. A completare il programma due coinvolgenti workshop con Barbara Gulienetti, volto noto di Real Time, famosa per la sua esperienza nel fai-da-te creativo e nell’interior design, e Maria Michela Mattei, style manager, insegnante e personaggio televisivo, che si occupa di moda e comunicazione.

Ma "Casa in Fiera" non si rivolge solo agli appassionati di case e arredamento: sarà una giornata pensata per tutta la famiglia. Un'ampia area kids attrezzata permetterà ai più piccoli di divertirsi in sicurezza, mentre gli adulti potranno rilassarsi gustando le deliziose offerte del catering, disponibile per tutta la durata dell'evento. La giornata sarà accompagnata da un vivace sottofondo musicale dal vivo, grazie alla presenza di una band che creerà un’atmosfera piacevole e coinvolgente. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più comoda, l’evento sarà facilmente accessibile grazie a un servizio navetta gratuito e un parcheggio privato messo a disposizione dal Concessionario Volkswagen Toscandia, garantendo un arrivo senza stress a tutti i partecipanti.

"Casa in Fiera - L'arte dell'abitare" sarà una giornata all’insegna dell’innovazione e dell’ispirazione, dedicata a chi desidera migliorare il proprio spazio abitativo, trovare soluzioni su misura e scoprire le ultime novità del mondo del design. Un’occasione imperdibile per progettare il futuro della propria casa, condividendo idee e impressioni con esperti del settore e con chi condivide la stessa passione. Non mancate!

Francesco Cocchi Maisons

Sabato 14 Dicembre 2024 | Ingresso gratuito | Dalle ore 10.00 alle 22.00 | Francesco

Cocchi Maisons Via Bologna 141 Prato

Tel. 0574/040830 | www.francescococchimaisons.it | [email protected]