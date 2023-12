Caffè a casa, la garanzia del risultato in tazza. Come la possiamo ottenere?

Negli ultimi anni c’è stato un proliferare di negozi che vendono capsule di caffè o cialde di varie marche, anche di brand sconosciuti, con la lusinga del prezzo contenuto. Proviamo a far ordine in un mercato in forte espansione.

Ne parliamo con Felice Del Sere Amministratore della ATF srl, azienda leader a Firenze, Scandicci e Pisa e presente con i suoi punti vendita in Toscana dal 1984.

“I sistemi “monoporzionati” (detti anche OCS) hanno modificato radicalmente il consumo di caffè nelle case degli italiani e in particolare la colazione che un tempo prevedeva, soprattutto nelle famiglie, il caffè fatto con la Moka. La praticità di uso di macchine da caffè con capsule o cialde, unita alla facilità di realizzare un caffè dal gusto intenso e dall’aspetto cremoso in tempi rapidi, ha creato un mercato dai numeri interessanti. La cosa incredibile è che ha rivitalizzato un settore, quello delle macchine da caffè domestiche, che era iniziato nei primi anni ‘80 con Gaggia (tutti ricorderanno la mitica “Baby Gaggia”).

Come si ottiene un buon caffè?

Ci risponde Del Sere: “Fare un buon caffè espresso richiede: una buona miscela composta da Arabica e Robusta, una buona macchina e, soprattutto, un buon macinatore che renda la polvere di caffè adatta a essere utilizzata per l’espresso italiano.

Le tre cose, apparentemente semplici, sarebbero poco fattibili se si dovessero realizzare nelle case dei consumatori finali, sia per motivi di spazio che di costo dei singoli componenti. Ecco quindi che alcuni grandi marchi (Nespresso e Lavazza per primi) hanno pensato a soluzioni che prevedono la fornitura del caffè pronto al consumo (in cialda o capsula) dopo una lavorazione fatta dall’industria”.

Il passo successivo è stato quello di distribuire tali prodotti nei supermercati, spesso a costo contenuto. Chiaramente si è sacrificata una parte della qualità del risultato in cambio della praticità di uso. Questi prodotti, che devono stare sugli scaffali anche diversi mesi dalla loro produzione, hanno subito, come tutti gli alimentari confezionati, processi per aumentarne la durata (18/24 mesi).

40 anni di esperienza nel caffè

ATF da 40 anni ha come attività primaria quella delle riparazioni di macchine da caffè: sia domestiche che professionali. Inoltre i suoi negozi sono stati i primi a Firenze, già nel 1984, ad avere dei negozi per la vendita di caffè (come le vecchie torrefazioni, con i silos del caffè esposti).

“L’esperienza maturata in quattro decenni – ci dice Del Sere – ci ha consentito di sviluppare una serie di miscele e prodotti per una clientela che vuole un prodotto di maggiore qualità. E di soddisfare varie esigenze. Vendiamo il nostro caffè sia in grani (per chi utilizza macchine automatiche con macinatore) sia macinato fresco al momento, per chi ha le macchine con “portafiltro” tradizionali. Non di rado, i clienti che non riescono ad ottenere dei buoni risultati, semplicemente portandoci la macchina a far “tarare” con le nostre miscele, risolvono il problema”.

“I prodotti da noi commercializzati hanno questo obiettivo, garantire il “risultato in tazza”. Come ci riusciamo? Attraverso una selezione alla fonte dei prodotti e al loro confezionamento “a fresco” che ne garantisce il risultato in tazza. Questi prodotti vengono commercializzati con i nostri marchi “private label” Caffè dei Medici e Caffè Malia”.

“La nostra azienda – conclude Del Sere – decide quindi (in controtendenza rispetto alla grande distribuzione) di puntate sul caffè fresco, sia in capsule che in cialde per chi vuole un prodotto di assoluta eccellenza.

Per i clienti che invece privilegiano l’acquisto di marchi noti, hanno iniziato una collaborazione con “Tuttocapsule” per la distribuzione di prodotti a marchio Borbone, Lollo, Illy, Lavazza, A modo mio, Dolcegusto, Caffitaly.

In parallelo hanno mantenuto il servizio di riparazione di macchine da caffè domestiche che nel tempo, oltre ai marchi classici come Gaggia, Saeco o De’Longhi, si è arricchito di assistenza autorizzata anche per Nespresso, Dolcegusto Krups o De’Longhi.

Un’offerta, il più completa possibile, per i clienti di Firenze, Scandicci e Pisa che possono rivolgersi ai negozi ATF sia per servizi di riparazione specializzata su macchine da caffè, che per il servizio di ottimizzazione dei risultati in tazza.

