A Pistoia si riaccendono le luci de La Lanterna: giovedì riapre la storica pizzeria di via Frosini

La passione per la cucina è un marchio di fabbrica che ormai contraddistingue da trent'anni Carlos Alberto Martinez, storico ristoratore toscano. Prima la fortunata esperienza al Doors in piazza Mercatale a Prato, datata 1993, poi l'apertura della pizzeria Secondo Tempo in via Ferrucci, sempre a Prato. Adesso una nuova sfida culinaria, la riapertura di uno storico locale di Pistoia: La Lanterna. Parliamo di una pizzeria che per più di cinquant'anni è stata punto di riferimento in via Attilio Frosini, sfruttando la posizione strategica fra la stazione e il centro storico. Un punto di riferimento per residenti e clienti che da giovedì 3 ottobre, riaprirà al pubblico dopo un periodo di chiusura.

La nuova gestione di Martinez ha portato con sé il rinnovo degli interni, l'implementazione della cucina e un nuovo ingresso al locale. Tutto per dare un tocco di modernità all'ambiente. Il menù sarà quello classico con antipasti, pizzeria verace (napoletana) e sottile, e fritture. In seguito poi saranno introdotte novità, assicurando così un menù dinamico e completo.

“Cercavo una nuova sfida e quella de La Lanterna mi è parsa l'occasione perfetta da cogliere – racconta Martinez -. Pistoia è una piazza molto interessante, a cui la mia famiglia è legata da tempo. Il locale è storico, molto conosciuto, in tanti in questi giorni si fermano e ci chiedono la data di riapertura. Noi proveremo a portare la nostra esperienza, qualità, efficienza e rapidità di sempre. Ci sono 55 posti a sedere ma punteremo molto sull'asporto e sulle consegne a domicilio. L’idea è quella di fornire un servizio a 360 gradi alla clientela, offrendo una vasta gamma di possibilità per potere gustare le nostre pietanze”.

La Lanterna

Per la riapertura del locale Martinez ha proceduto a effettuare anche sei assunzioni, così da coprire l'orario dalle 18.30 alle 23.30. All’interno dello spazio di via Frosini, 95 telefono 3289388725, oltre all’attività di ristorazione troveranno posto anche alcuni corsi di formazione. Martinez è infatti un membro della Nazionale italiana pizzaioli, e insegna ai corsi della scuola di Forlì. L’idea è quella di ospitare alcune lezioni anche a Prato. “I prezzi, come nostra consuetudine, saranno accessibili per le famiglie e resteranno i soliti di sempre nonostante i continui aumenti delle materie prime – conclude Martinez -. Questo perché vogliamo fare la nostra parte e venire incontro a clienti e residenti”.