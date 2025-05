Tentato omicidio nel privé del karaoke: Yu Liu ancora gravissimo. Fermato il ragazzo che lo ha bastonato

Prato, 23 maggio 2025 – Ancora un arresto per il terribile agguato avvenuto la sera del 9 aprile scorso all’interno del “Bar Karaoke Jld" a Prato. Un’aggressione così violenta da sfociare in un tentato omicidio. Mancavano pochi minuti alle 21 quando cinque cittadini cinesi – quattro uomini e una donna – fecero irruzione nel privé del locale aggredendo almeno quattro connazionali a colpi di bastoni, bottiglie di vetro, calci e pugni. A farne maggiormente le spese è stato Yu Liu, colpito ripetutamente alla testa e ridotto in fin di vita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Prato, l’aggressione si è consumata in pochi minuti. Yu Liu, già destinatario in un altro procedimento di una misura cautelare per reati contro il patrimonio e la persona, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove è stato operato per una frattura cranica temporo-parietale con emorragia encefalica. Attualmente si trova ancora ricoverato in terapia sub-intensiva. Anche altri tre uomini rimasero feriti in modo serio, con lesioni alla testa e agli arti giudicate guaribili in 15, 12 e 5 giorni. I Proprio grazie a queste indagini è stato emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un altro cittadino cinese di 28 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe entrato nel locale brandendo una mazza di legno e avrebbe partecipato attivamente all’aggressione, colpendo anche Yu Liu. Il fermo segue un precedente provvedimento, già convalidato dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di una cittadina cinese coinvolta nei fatti, attualmente agli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per identificare tutti i responsabili dell’agguato e per ricostruire le ragioni alla base di una violenza tanto efferata.