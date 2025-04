Follia nella notte a Prato: coltelli, manganelli e pistole: guerra tra bande, un uomo in ospedale

Prato, 12 aprile 2025 – Continua l'escalation criminale nel territorio pratese tra bande cinesi. Nella notte a cavallo tra venerdì e sabato 12 aprile, intorno alle 1,15, a Prato, in via del Purgatorio, c’è stato un nuovo agguato nei confronti di un cittadino cinese da parte di un gruppo di connazionali armati di coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco.

Gli assalitori hanno esploso diversi colpi in aria. La vittima raggiunta da più coltellate è stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato, ma non corre pericolo di vita. "Le indagini sono in corso, al fine di individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell'aggressione", ha dichiarato in un comunicato il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli.

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile due cittadini cinesi sono rimasti feriti in modo grave dopo un'aggressione avvenuta in un circolo ricreativo a Prato, il 'Jld Music' in via Fabio Filzi.

Sulla vicenda sono in corso le indagini la squadra mobile della questura, che segue la pista del regolamento di conti tra bande di cinesi. I feriti sono un uomo e una donna, colpiti con delle mazze.

In particolare l'uomo è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi in condizioni gravissime ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Secondo quanto emerso, I due feriti fanno parte di un terzetto di cinesi arrivato da Francoforte e sono stati aggrediti da un gruppo di uomini armati che hanno fatto irruzione nel locale.