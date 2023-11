Strada 325 in Val di Bisenzio, tecnici al lavoro per la messa in sicurezza

Prato, 9 novembre 2023 - La Provincia di Prato da oggi è al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza sulla Sr 325 in Val di Bisenzio dove, a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, si sono registrate frane e smottamenti del terreno. Una situazione che potrebbe peggiorare se non si interviene subito. I lavori sono al chilometro 54+600 nel comune di Vernio, località San Quirico, e al chilometro 67+100 nel Comune di Vaiano. Al chilometro 57+700 nel Comune di Vernio e al chilometri 67+500 nel Comune di Vaiano. «L'emergenza maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio richiede in questo momento interventi di massima urgenza - ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai -. Per questa ragione è necessario intervenire tempestivamente per salvaguardare i cittadini ed evitare evoluzioni negative che potrebbero arrecare ulteriore pericolo».