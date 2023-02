Domenica scorsa è arrivata una battuta d’arresto piuttosto brusca, ad interrompere una striscia di tre vittorie consecutive. Adesso però bisognerà ripartire, mettendosela alle spalle e tornare a macinare punti. Anche perché l’avversario che il Viaccia riceverà nel match che andrà in scena alle 15 odierne al Ribelli (valido per la diciannovesima giornata della Promozione) merita la massima attenzione: si tratta del Pieve Fosciana, che sette giorni fa ha battuto il Maliseti Seano e che rappresenta un diretta concorrente in chiave-salvezza. I lucchesi hanno 18 punti, gli stessi degli uomini di mister Luigi Ambrosio che però possono contare su una differenza-reti migliore. Vincendo, oltretutto, Martin e compagni (attualmente undicesimi nel girone A) avrebbero la possibilità di uscire dalla zona playout, qualora il Maliseti non dovesse battere il Castelnuovo Garfagnana. All’andata, la squadra allora guidata da Federico Montagnolo riuscì a violare il campo dei rivali alla luce dell’1-0 finale. E adesso bisognerà bissare il risultato, sfruttando al massimo il fattore-campo.

Giovanni Fiorentino