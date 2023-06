Viaccia dà l’addio a due "colonne"

Una stagione a suo modo "storica", la prima annata in Terza Categoria. Ma la dirigenza guarda già oltre e il primo obiettivo sarà quello di rimpiazzare due colonne che hanno salutato il gruppo. Sarà un La Libertà Viaccia rinnovato quello ai nastri di partenza del 202324. Se non altro perchè dovrà fare a meno di due giocatori importanti: il capitano Lorenzo Rosellini e l’attaccante Andrea Arcieri (nella foto), entrambi, in rosa sin dai tempi della Uisp, hanno infatti deciso di dire basta. Dovrebbe restare Daniele D’Oro, votato dai compagni di squadra come miglior giocatore davanti a Nannucci. La società ha chiuso il campionato in undicesima posizione con 32 punti, (9 vinte e 5 pari): non male in fin dei conti, per una "cenerentola" della categoria. Da dove ripartire? Dal 4-1 esterno imposto nel turno conclusivo al BGV Soccer, fa morale. Per tentare di scalare ulteriori posizioni già nel prossimo torneo.