Viaccia arrabbiato: Barberino avvisato

Il Viaccia vuole reagire. Dopo aver subìto l’aggancio al vertice nel campionato Juniores regionale,

i rossoblù provano a riprendere

la marcia nella lotta per il titolo. L’avversario di turno questo pomeriggio alle 15.30 al Ribelli

è il Banti Barberino. Si tratta di una formazione in piena lotta per non retrocedere, che si sta giocando

la permanenza nel regionale con

il Mezzana, con il Lanciotto Campi Bisenzio e con il Signa.

Il match quindi non è dei più semplici per i pratesi ma non ci sono alternative alla vittoria, utile pure per lasciarsi alle spalle il pareggio al Rossi dell’ultima giornata. Anche perché l’altra capolista Firenze Ovest corre veloce e avrà lo scontro diretto sul campo dell’Atletica Castello, quarta della classe. Attenzione anche

al Casellina, terzo in classifica,

di scena alle 15.30 al Martini

di Poggio a Caiano.

Il Mezzana cercherà punti salvezza

sul campo del Casalguidi, mentre il Coiano Santa Lucia Prato Social Club è atteso dalla trasferta sul terreno

del San Piero a Sieve.