Una serata a tutto nuoto con il Panathlon. Ospite Deplano, pronto per le Olimpiadi

Prato, 20 marzo 2024 – Al ristorante del Circolo Tennis Etruria, il Club Panathlon di Prato ha ospitato un incontro dedicato al mondo del nuoto. Riuniti nella loro interezza, i soci del club hanno dato vita a un vivace dibattito durante il consueto meeting mensile, questa volta dedicato al nuoto anche se in apertura di serata non è mancata, nel saluto del presidente del Circolo Tennis Marco D'Alò, una parentesi sul tennis.

L'attenzione si è poi concentrata sugli ospiti. Roberto Bresci, presidente della Federazione Italiana Nuoto-Comitato Regionale Toscana, ha dato il via alle presentazioni introducendo Leonardo Deplano, qualificato per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Ma non è finita qui: un’altra protagonista è stata l'allenatrice di Deplano, Sandra Michelini, prima donna a ricoprire il ruolo di tecnico all'interno della Federazione Italiana di Nuoto. La sua esperienza e competenza hanno arricchito la serata, svelando i retroscena e le sfide quotidiane del rapporto tra atleta e allenatore, nonché l'importanza cruciale dei tecnici federali nell'addestramento di campioni destinati a lasciare il segno nelle acque olimpiche. Una serata avvincente, dunque, che ha permesso di gettare uno sguardo approfondito e appassionato sul mondo affascinante del nuoto agonistico, celebrando i protagonisti dietro le prestazioni straordinarie che fanno brillare l'Italia nelle competizioni internazionali.