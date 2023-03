Un derby al cardiopalma La Sibe conquista Agliana

Il derby è della Sibe. Una partita eccezionale per i pratesi, che superano Agliana 70-61 e e rimangono al primo posto in classifica in serie C Gold con 36 punti. I Dragons reggono l’impeto dei padroni di casa neroverdi nel primo quarto, concretizzando soluzioni sia dal perimetro che dal pitturato (27-20). Nel secondo quarto la Sibe inizia a recuperare terreno e si arriva all’intervallo lungo in parità (40-40). Al rientro in campo lo staff pratese parte col quintetto con il doppio playmaker Manfredini, Danesi, Mascagni, Magni e Salvadori. Prato porta la gara nella sua direzione con scelte tattiche e soluzioni sia in fase difensiva, sia in fase offensiva: la Sibe concede in tutto il quarto solo 3 canestri dal campo ad Agliana, con una difesa magistrale. In attacco la palla gira coi tempi giusti e i Dragons volano sul 58-49 alla terza sosta. Il quarto finale è tiratissimo: i padroni di casa si fanno sotto con continuità, realizzando molti dei tiri liberi concessi. Ci vuole un colpo da capitano di Staino per mettere in ghiacciaia il punteggio anche se Agliana non demorde fino all’ultimo. Alla fine è Prato a far festa. Il tabellino pratese: Manfredini 6, Capanni ne, Danesi 9, Magni 6, Staino 8, Navicelli 3, Smecca 9, Salvadori 10, Rosati ne, Pacini 2, Mascagni 17, Settesoldi ne. Domenica alle 18 i Dragons ospitano alle Toscanini Valdisieve per proseguire la marcia verso i primissimi posti.

L.M.