Torna “Prato per la Vita”: lunedì 6 maggio al via dal Circolo Rossi di Santa Lucia

Prato, 5 maggio 2025 – Con l’arrivo della primavera riparte Prato per la Vita, il tradizionale circuito podistico itinerante promosso dal Comitato Uisp di Prato in collaborazione con le società sportive del territorio. Un appuntamento atteso, che unisce sport, solidarietà e scoperta del territorio, con tappe settimanali in diversi quartieri e paesi della provincia.

La formula, collaudata e molto partecipata negli anni passati, si conferma anche in questa edizione: iscrizione simbolica di 2 euro, interamente devoluta – al netto delle spese organizzative – a due realtà del volontariato locale: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Vagamonti Aps, associazione che offre supporto a persone con deficit motori, temporanei o permanenti.

La prima tappa è in programma lunedì 6 maggio, con ritrovo al Circolo Rossi di Santa Lucia. La partenza sarà libera, con finestre comprese tra le 19.30 e le 20.15.

Due i percorsi previsti: uno più lungo da circa 8-9 km e uno più breve, ideale per i camminatori, da 4-5 km. In totale saranno 13 gli appuntamenti ludico-motori, in programma fino al 19 giugno come da calendario ufficiale Uisp. Il servizio fotografico sarà curato dalla Ets Regalami un Sorriso, a testimonianza di un progetto che unisce il piacere della corsa al valore della solidarietà.

Le tappe: 6 maggio Santa Lucia, 8 maggio Circolo Boschi Santa Maria a Colonica, 13 maggio Poggio a Caiano - La Medicea, 15 maggio Black Out - Iolo, 20 maggio Circolo Ballerini Mezzana, 22 maggio Circolo Borgonuovo, 27 maggio Casa del Popolo Seano, 29 maggio Circolo Grassi Narnali, 3 giugno Figline, 5 giugno Vergaio, 10 giugno Kepos, 12 giugno Viaccia, 19 giugno Ex Ippodromo.