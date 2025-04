Torna l'"Ecomaratona Pratese". la data e le novità della settima edizione

Prato, 1 aprile 2025 - Una rassegna nata nell'immediato pre-Covid e diventata ormai una “classica”, che tornerà per la settima volta con qualche novità. E' stata infatti annunciata l'edizione 2025 dell'”Ecomaratona Pratese”, che si terrà il prossimo 12 ottobre e promette come al solito di portare centinaia di amanti del podismo a Prato e provincia (prospettando loro più percorsi). Un evento messo a punto come di consueto dalla Podistica Pratese, con partenza fissata dalle Cascine di Tavola alle 8:30. Il percorso certamente più impegnativo è la “classica” maratona, che si snoda lungo un tracciato “standard” di 42,195 km tra i Comuni di Prato e Poggio a Caiano. La gara si svolgerà stavolta su un circuito interamente pianeggiante: una strada bianca di 10,5 km, da percorrere quattro volte. Un'altra novità è rappresentata da un'inedita corsa da 31,5 km, equivalente a tre giri del percorso. I partecipanti potranno però scegliere anche la “Eco Mezza Maratona”, da 21 km. Oppure la “Camminavis” (una passeggiata non competitiva di 7 km) o ancora la “Corriavis” competitiva da 10,5 km entrambe promosse da Avis Prato. E' possibile iscriversi alle varie corse dell'Ecomaratona seguendo la procedura espressa sul sito web della competizione (www.ecomaratonapratese.com) che dovrebbe essere seguita come da tradizione dalla onlus "Regalami un Sorriso". E il conto alla rovescia può già partire.