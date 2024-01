Terza categoria. Il big match finisce senza reti: Valbisenzio prima. La Briglia vince e si avvicina, Naldi ritrovata

La capolista ha tenuto botta, uscendo indenne dallo scontro diretto e potendo ancora sfruttare la gara da recuperare per allungare. Le inseguitrici però non mollano e lo hanno ribadito una volta di più sul campo. Questa la sintesi della quindicesima giornata di terza categoria, la prima del nuovo anno, andata ieri in archivio. In programma c’era oltretutto lo scontro al vertice fra la Valbisenzio Academy e il San Giusto, andato in scena a Vaiano e chiusosi a reti inviolate con l’importanza della posta in palio che ha forse condizionato i contendenti. Ma ai valbisentini va benissimo così, a ben vedere: gli uomini di Antonio Imbriano restano infatti primi in classifica con 33 punti, tre in più dei rivali. E vincendo il recupero contro il Las Vegas, andrebbero addirittura a +6. Occhio però anche a La Briglia Vaiano, corsara in casa del Paperino San Giorgio. L’1-0 griffato da Cibella porta in dote ai vaianesi la seconda piazza, seppur in condominio con il sopracitato San Giusto. Anche la Polisportiva Naldi sembra se non altro aver ritrovato quella continuità che ad inizio stagione ne facevano una delle principali candidate alla promozione: una doppietta di Pagnotta e un assolo di Monni hanno certificato il 3-2 interno contro il Colonnata, spingendo i carmignanesi in quarta posizione. Non ha però intenzione di cedere le armi nemmeno il Bacchereto, quinto (anche se un po’ staccato) dopo il 6-0 di stampo tennistico rifilato al Montepiano fanalino di coda del raggruppamento.

Prosegue anche la risalita de La Libertà Viaccia, lenta ma costante: lo testimonia il 3-0 interno con cui i ragazzi di Simone Sensi hanno abbattuto il Carmignano, con Fratoni (doppietta) e Magnolfi capaci di sublimare una buona prestazione collettiva. Sorride a metà Las Vegas: il gruppo di coach Shehaj è tornato in Vallata dopo l’1-1 ottenuto nella tana del Tobbiana (gol di Sabri da un lato, di Elia Torri dall’altro). Un punto a testa per Grignano ed Eureka, alla luce del 2-2 maturato al termine dei novanta minuti. E il BGV Soccer ha affrontato infine la seconda squadra dell’Eurocalcio, per una gara che come di consueto non assegna nessun punto. Il torneo continua ad ogni modo a confermarsi combattuto. E visto che c’è ancora un intero girone da giocare, chissà che già nelle prossime uscite non possano esserci sorprese.